Демерджиев: Пеевски е летял до Дубай с конституционна съдийка

Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е летял на частен полет с конституционния съдия Десислава Атанасова. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на изслушване в Народното събрание, проведено във връзка с медийни публикации за частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, което беше поискано от депутата от ПБ Тодор Барболов и негови колеги. Самият Пеевски обяви, че личният му живот не засяга никого. От ДБ поискаха оставката на Атанасова от Конституционния съд (КС).

Атанасова влезе в КС директно от депутатската банка, където в продължение на години беше председател на парламентарната група на ГЕРБ. Тя беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота при управлението на т.нар. "сглобка". Подписи под номинацията ѝ сложиха лидерите и на трите партии - Бойко Борисов, Делян Пеевски, Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов.

Демерджиев разказа, че в МВР са постъпили няколко сигнала за тези полети, по които са започнали проверки на ГДБОП. Той не каза основанието, на което е стартирани проверките. Според данните, събрани от ГДБОП, Пеевски е летял 181 пъти с чартърни полети от 2018 г. насам, голяма част от които са до Истанбул, откъдето продължава към други страни, включително Гърция и ОАЕ. Поискана е информация от властите на Турция, Гърция и ОАЕ за тези полети.

За един от договорите за чартърни полети шефът на МВР сподели конкретна информация. Договорът засяга частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". В него участва Александър Ангелов, който по данни на МВР е адвокат на Пеевски. На базата на стойността на договора МВР изчислява, че всичките 181 полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев направи уговорката, че сумата е пресметната според пазарни цени и реалната стойност може да е различна.

На въпрос на Божидар Божанов от ДБ за други пасажери на тези полети Демерджиев каза, че са регистрирани съвместни резервации на Пеевски с общо 81 души. Той спомена първо името на бизнесмена Александър Сталийски за полет от 2019 г., а след това и на съдията Десислава Атанасова - от 5 април 2024 г., в посока към Дубай, с превозвача "Хиперион Авиейшън". "Това дружество се свързва с една дама – Красимира Каменова, която пък има дете от Георги Петров Папазки, който е брат на Валтер Папазки", каза Демерджиев. Според неговата справка Атанасова е встъпила в длъжност на 1 април, но тя положи клетва на 26 януари.

Той изтъкна, че "във всяка цивилизована държава такава комбинация би породила изключително много въпроси". "Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани. Доста бизнесмени имат съвместни резервации с Пеевски, като такава има и Добрин Иванов – човек, известен в оръжейния бизнес, но няма данни да се е качил на този полет", допълни Демерджиев.

Нито Конституцията, нито законите предвиждат процедура за отзоваване на конституционен съдия. Единственият път за оттегляне преди края на 9-годишния мандат е оставката. "Сега" опита да се свърже с Атанасова в кабинета ѝ в съда, но тя не беше на работното си място. Изпратени са официални въпроси както до нея, така и до КС. "Съдът се запознава с изнесените в публичното пространство данни в рамките на компетентността на институцията", гласи отговорът от КС.

Ивайло Мирчев призова Атанасова да си подаде оставката като конституционен съдия, тъй като не е декларирала частните полети. Преди 2 месеца Атанасова заяви, че не е ползвала частни полети до Турция, а летяла само с турските авиолинии до Истанбул.

Според Демерджиев преписката по един от сигналите за полетите е била изискана от Софийската градска прокуратура. Не му е известно защо не са поискали и за останалите. Вътрешният министър подчерта, че оттогава насам цари "пълна тишина" от страна на обвинението за това дали се работи по тази преписка. Оплака се също от "нездрав интерес" към работата на оперативните работници на МВР по случая, което той разтълкува като опит за натиск.

Адвокатският бунт срещу Десислава Атанасова в КС се разраства Още три адвокатски колегии, сред които и русенската, в която е вписана Десислава Атанасова, се обявиха против избора ѝ за конституционен съдия.

Реакция

Пеевски присъства по време на изслушването, без да вземе отношение, докато Демерджиев говореше от трибуната. Той обаче говори пред парламентарните репортери - нещо, което отдавна не е правил. Лидерът на ДПС обвини Демерджиев, че незаконно е разследвал личния му живот.

"Моят личен живот е моя тема и не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи", заяви Пеевски. Той каза, че полетите са платени от него и семейството му, а що се отнася до "Магнитски", заяви, че санкциите не действат в България.

Калин Стоянов - бивш вътрешен министър, а сега депутат от ДПС, нападна Демерджиев в пленарната зала, че извършва "негласна проверка по отношение на лице с имунитет". Шефът на МВР отхвърли обвинението.

Малко по-късно казусът коментира Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС заради замесването на името на бившата му съпартийка Десислава Атанасова. Той заяви, че с колегите му не са сигурни в истинността на фактите, които Демерджиев изнесе, тъй като преди него служебният вътрешен министър Емил Дечев е дал противоположна информация. По думите му, Атанасова е избрана в КС на 19 януари, на 22-ри подава оставка като член на ГЕРБ, а на 26-и полага клетва като съдия. "Считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това", отсече Ангелов.