Демерджиев нападна Кандев: Мъжете трябва да говорят директно

Скрийншот видео Нова тв Кадър от едно от малкото места, на които Демерджиев и Кандев са заедно

Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна главният секретар Георги Кандев за начина, по който е обявил напускането на МВР.

"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", каза Демерджиев.

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", допълни МВР министърът.

Демерджиев каза още и че не е имал съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката.

"Аз не мога да не приема оставката на някой, който е мотивиран да го направи. Защо и как трябва да каже този, който я подава. Аз му пожелавам успех в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята изоставиш хората си, това за мен не е много похвално като поведение", заяви МВР-шефът.

"Не съм готов нито аз, нито политическото ръководство с предложение за титуляр за главен секретар. Не сме обмисляли този вариант. Включително и сутринта проведохме оперативка с г-н Кандев, всички в пълен състав. Нямаше никакви индикации за такова решение от негова страна", добави Демерджиев.

Коментари

"Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление", смята съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Според него Кандев не е имал реална свобода да действа и не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, "което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимост". Според Мирев това е предупреждение, че МВР отново се връща под политически и задкулисен контрол.

"Продължаваме промяната" също излязоха с коментар по темата, като подозират, че "реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по старому".

А бившият премиер Андрей Гюров написа, че "преди изборите Георги Кандев показа как изглежда МВР, когато не чака инструкции накъде да гледа и какво да забелязва. Че когато професионалистът има свобода, полицията не се крие в храстите. Не бие под колоните. Не пази властта, а правата на гражданите и обществения интерес. Жалко е, че тази нормалност се оказа кратко изключение".

От ГЕРБ пък заявиха, че "са силно притеснени" от оставката на Кандев. И питат: "Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава?"