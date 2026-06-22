Калин Стоянов даде Иван Демерджиев на главния прокурор

Агенция Фокус Калин Стоянов и Иван Демерджиев по времето, в което се усмихваха пред камерите, предавайки си поста на министър на вътрешните работи.

Бившият шеф на МВР Калин Стоянов е подал сигнал до главния прокурор за вътрешния министър Иван Демерджиев. Това съобщи самият Стоянов в личния си профил във Facebook.

"Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев. Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона", пише депутатът в социалната мрежа. Стоянов беше не само шеф на МВР, но и на ГДБОП. Сега той е народен представител от ДПС - партията на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски.

Иван Демерджиев: Осветих влиянието на Пеевски и отговорът дойде! Прокуратурата подгони бившия служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е един от сериозните критици на Делян Пеевски и бившия МВР-шеф Калин Стоянов, като го обвини в безстопанственост. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

Повод за сигнала е наказателното дело срещу Демерджиев, по което той беше обвинен от прокуратурата заради анекс по договора за изработването на личните документи. Делото бе върнато два пъти от съда за ново разследване. Стоянов иска от главния прокурор Ваня Стефанова да му каже дали то ще се внесе от прокуратурата отново в съда или +ще бъде тактично прекратено без да се вдига много шум".

Наскоро административният съд в София отмени наказателното постановление, с което вътрешният министър Иван Демерджиев е глобен с 10 000 лв. от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

През това дело може да се види и цялата история около административното и наказателното дело срещу Демерджиев. През 2018 г. е открита обществена поръчка за проектиране, изграждане и управление на "Система за издаване на български лични документи поколение 2019". На 22 декември 2022 г. Демерджиев слага подпис под договора с обединението "Мюлбауер Ай Ди Сървисиз ГМБХ-СТ" като министър на вътрешните работи. Общата стойност на поръчката е 303 540 675 лв. с ДДС. Веднага след подписването, изпълнителят иска индексация и замяна на оборудване поради пандемията от COVID-19, войната в Украйна и инфлацията, довели до спиране от производство на модели и скок в цените. На 2 юни 2023 г. е подписан анекс, с който цената се увеличава с 81 490 549 лв. с ДДС. По това време Демерджиев все още е служебен вътрешен министър.

Пеевски пусна сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата Санкционираният по закона "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски е подал сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Той е подаден чрез представения в нарочно съобщение на ДПС като адвокат на Пеевски депутат Хамид Хамид.

АДФИ прави проверка и стига до извод, че договорът е изменен неправомерно, без да са налице непредвидими обстоятелства. На министъра е наложена глоба от 10 000 лв., която той обжалва, но като първа инстанция Софийският районен съд потвърждава. Демерджиев обжалва и така казусът стига до Административен съд - София-град, който действа като последна инстанция в случая.

Съдията отменя решението на Софийския районен съд, като приема, че пандемията и войната са непредвидими обстоятелства и никой не е могъл да знае точните им измерения върху цените и доставките към момента на подаване на офертата през 2019 г. В решението се казва още, че възложителят е действал добросъвестно и е използвал одобрената от Министерския съвет методика за индексация. Следователно липсва административно нарушение. Така АДФИ е осъдена и да заплати на Демерджиев 1000 евро за разноските му за адвокат.

Заради същия договор Демерджиев беше набързо пратен и на съд от прокуратурата, докато реално беше в опозиция. Тогава той обвърза обвиненията с това, че е разкрил влиянието на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски в МВР, както и разпънатия чадър върху контрабандата.

Докато Демерджиев беше кандидат за депутат, делото беше спряно. С избирането му за вътрешен министър обаче е размразено. След като съдът го върна на прокуратурата, то е обратно на етап "разследване".