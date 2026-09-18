САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията

САЩ препоръчаха България да намали изискванията си за влизане в армията. Това се подразбира ог официално съобщение на българското Министерство на отбраната.

То е посветено на новината, че с официална церемония в МО е било отбелязано приключването на проекта за оказване на съветническа помощ в сферата на човешките ресурси, реализиран съвместно с Института за анализи на отбраната на САЩ по Програмата за глобална реформа на отбраната на Държавния департамент на САЩ. Той осъществен в периода юни 2023 г. – септември 2026 г., като целта му беше да подкрепи усилията на България за развитие и усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в системата на отбраната. Въпросният институт е често използван от Пентагона, който му възлага постоянно изследвания за оръжейни системи, военни стратегии, както и за разходи и по Бюджетната програма на отбраната на САЩ

По време на финалното събитие в България сега е представен заключителен доклад, който обобщава постигнатото и очертава насоки за по-нататъшно развитие на реформата в областта на управлението на човешките ресурси. В него са формулирани 24 препоръки, които определят възможни следващи стъпки за надграждане на постигнатото.

Сред резултатите е било откроено "развитието на по-отворен подход към преодоляването на съществуващите ограничения пред окомплектоването на Въоръжените сили". Особено значение в тази посока имало преразглеждането на медицинските и физическите изисквания за постъпване на военна служба и за първоначално военно обучение, са посочили авторите на докладите.

Предлаганите промени са насочени към прилагането на по-съвременни подходи, съобразени с развитието на медицината и с демографските реалности, като създават предпоставки за разширяване на кръга от потенциални кандидати. В подкрепа на управлението на тези процеси са създадени специална бюджетна програма за управление на човешките ресурси и Съвет по човешките ресурси. Като ефект от предприетите мерки бе посочено увеличаването на броя на кандидатите за длъжности във въоръжените сили, добавят от военното министерство.

"СЕГА" припомня:

Българската армия оправдава сериозния си и многохиляден кадрови проблем с демография и високи заплати. "Задълбочаващата се демографска криза в страната и увеличаването на заплатите в бизнеса доведе до текущ некомплект от военнослужещи", посочи преди време Министерство на отбраната (МО) в отговор на запитване във връзка с причините за увеличаващия се некомплект на военнослужещите в Българската армия и решенията на този проблем.

През последните години армията изживява истинска кадрова криза, като официално свободните места са около 5500, но неофициално се говори за над 6000, че и повече. При всички положения поне 1/5 от армията е цифри, зад които липсват хора. Самата армия признава, че в някои съединения има дори 25 на сто недокомплект, като най-тежко е положението в Сухопътните войски. Военното министерство пробва с инициативи като "Бъди войник" и с промени в закона, с които да се въведе т.нар. доброволна служба да позакърпи нещата, но на практика не се получи кой знае какъв положителен резултат и кадровата дупка остана.