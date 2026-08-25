Армията на САЩ обяви полигона Ново село за най-значима база

Боен танк M1A2 „Ейбрамс“ стреля със своето 120-милиметрово гладкоцевно оръдие по време на учение с бойни стрелби на полигона „Ново село“ в България.

Американската армия обяви българския учебен полигон "Ново село" за безценен ресурс и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни бази на НАТО. Това се казва в публикация на сайта на Сухопътните сили на САЩ, посветена на българската военна база.

Според американските военни учебният полигон "Ново село", който е в центъра на източния фланг на НАТО, дава възможност на три стълба да се обединяват всеки ден за гарнизона на армията на САЩ в Черно море: готовност, единство на целите на НАТО и партньорство с общността. Заедно те дават възможност на силите на САЩ, съюзниците от НАТО и българските общности да проектират възпиране.

Мисията на Сухопътните войски на САЩ на учебния полигон "Ново село" е основана на поддържането на устойчива готовност и на способността за подготовка в автентична оперативна среда, се разказва още в материала.

Големи военни конвои от Италия ще се придвижват дни из България От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвои, превозващи материални средства на Въоръжените сили на Италианската република, за участие в учение, предупреждават от българското Министерство на отбраната.

Подп. Блеър Дауни, командир на 1-ви батальон, 36-ти пехотен полк, описа българската военна база като безценен ресурс, който осигурява "възможността за изграждане на готовност близо до полигона, без времето и разходите за преместване на батальон през континент за обучение".

Според Дауни географското разположение на полигона предоставя стратегически предимства. Стрелковите райони, комплексът за огнева подготовка и обширните маневрени райони са разположени в непосредствена близост един до друг. По този начин се ограничава необходимостта от продължително придвижване между отделните райони и се освобождава време за продължителна, интензивна и непрекъсната подготовка.

НАТО тренира контрол над тълпа в Ново село 12 военни полиции от натовски държави тренираха контрол на тълпа и борба с масови безредици на полигона в Ново село. Там се проведоха зрелищни демонстрации по време на международното тактико-специално учение „Отвъд хоризонта 26".

Дизайнът на тренировъчната зона позволява на формированията безпроблемно да изпълняват в рамките на една цялостна среда учения с бойни стрелби на танкови и взводове "Брадли", мисии със 155-милиметрови фугасни боеприпаси и стрелба от въздуха, позиционирайки "Ново село" като една от най-ефективните и оперативно въздействащи тренировъчни платформи на НАТО.

С 3700 акра маневрено пространство, 8 километра широко и 12 километра дълго, полигонът е една от най-динамичните и универсални тренировъчни зони в Европа, изтъкват от Сухопътните сили на САЩ.

"Самият терен, гъсти гори, стръмни възвишения и открито маневрено пространство, дава на всяко формирование истински проблем за решаване", обяснява Дауни.

Той посочва също, че разрешеното въздушно пространство позволява използването на безпилотни летателни апарати, когато това е предвидено в плана за подготовка. Според него професионализмът на 7-мо командване за подготовка на Сухопътните войски и на Българските сухопътни войски осигурява необходимата гъвкавост за провеждане на подготовката.

Освен 1-ви батальон, 36-и пехотен полк, на учебния район е разположена и многонационалната бойна група на НАТО в България. Италия изпълнява ролята на рамкова държава заедно с контингенти от няколко балкански държави.

Най-висшият военен в НАТО от Ново село: Бойната група може да стане бригада Разположената в момента в България многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало поне четири пъти увеличение на състава и техниката.

"Италианският принос към източния фланг на НАТО в крайна сметка е за превръщане на колективната отбрана от принцип в осезаема реалност", каза полковник Матео Епифани, командир на 8-ми полк Берсалиери, който е разположен в полигона "Ново село".

"По време на нашето разполагане в България, нашата мисия не беше просто да поддържаме военно присъствие, а да изградим надеждна, интегрирана и готова многонационална сила, способна да действа заедно с нашите съюзници от първия момент", подчерта Епифани.

По думите му българският учебен полигон предоставя възможност за подобряване на съюзническата, процедурната и понякога техническата оперативна съвместимост.

В публикацията се посочва, че усилията се простират далеч отвъд чисто военно начинание. Кметът на Сливен Стефан Радев, който ръководи града от 2015 г., подчертава по-широкото регионално значение. Сливен се намира в близост до общности, които поддържат тесни отношения с учебния полигон и се възползват от него.

"Като кмет на община Сливен съм доволен от тясното сътрудничество, което установихме с армията на САЩ в Учебния полигон "Ново село", заявява Радев. По думите му партньорството подпомага общината, като осигурява заетост на повече от 300 жители и създава значителни икономически възможности. Кметът на Сливен подчертава значението на човешкия фактор за изграждането на отношенията между американските сили и българския народ. Като пример той посочва кампанията за кръводаряване през този месец, в която 60 американски военнослужещи доброволно са дарили кръв на Регионалния център по трансфузионна хематология.

В заключение от американската армия посочват, че постиженията в "Ново село" подчертават трайната устойчивост и сплотеност на НАТО. "Тъй като Алиансът продължава да се адаптира към развиващите се предизвикателства, "Ново село" ще остане незаменима платформа за генериране на надеждни бойни сили и поддържане на колективната сигурност на източния фланг", пишат от Сухопътните сили на САЩ.