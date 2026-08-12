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За първи път от 2010 г. в САЩ са насрочени три екзекуции в един ден

През 2025 г. са изпълнени 47 смъртни присъди

Днес, 06:39
ЕПА/БГНЕС

Американските щати Тенеси, Алабама и Оклахома планират в четвъртък да изпълнят по една смъртна присъда. Ако и трите екзекуции се състоят, това ще бъде първият подобен случай в САЩ от 2010 г., предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съвпадението в датите до голяма степен е случайно, но екзекуциите показват, че прилагането на смъртното наказание в САЩ е съсредоточено в малък брой щати, заяви изпълнителната директорка на Информационния център за смъртното наказание Робин Мар.

През 2025 г. в 11 щата са били екзекутирани общо 47 души – най-големият брой от 2009 г. насам. Деветнадесет от екзекуциите са били във Флорида. От началото на тази година в четири щата са изпълнени 19 смъртни присъди.

В Тенеси предстои да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция 66-годишният Антъни Даръл Хайнс, осъден за убийството през 1985 г. на 54-годишната служителка в мотел Катърин Джийн Дженкинс. 

Алабама планира да екзекутира 42-годишния Джереми Уилямс, осъден за изнасилването и убийството през 2021 г. на петгодишната Камари Холанд. Уилямс се е признал за виновен и сам е поискал смъртната му присъда да бъде изпълнена. Това ще бъде първата екзекуция в щата от началото на годината.

В Оклахома е насрочена екзекуцията на 70-годишния Карлос Куеста Родригес, осъден за убийството през 2003 г. на приятелката си Олимпия Фишър. Комисията по помилванията и условното освобождаване на щата отказа да препоръча замяна на наказанието му с доживотен затвор, а самият Куеста Родригес заяви, че не желае помилване.

За последен път три екзекуции в САЩ са били извършени в един ден на 7 януари 2010 г. – в щатите Луизиана, Охайо и Тексас. През 2018 г. също са били насрочени три екзекуции, но е била изпълнена само една от тях.

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Ключови думи:

САЩ, смъртна присъда

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