Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ удариха Куба с нови санкции

Блокиранията на електрозахранването в цялата страна стават все по-чести

Днес, 07:15
Ежедневните прекъсвания на тока в Куба надхвърлят 24 часа.
ЕПА/БГНЕС
Ежедневните прекъсвания на тока в Куба надхвърлят 24 часа.

Американското правителство наложи нови санкции на Куба в нов опит да задуши икономиката на острова и да задълбочи кризата, предаде БТА, като се позовава на Асошиейтед прес.

Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия "Абапет". Компанията отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електрическа мрежа на Куба.

Санкциите имат за цел да извадят от строя жизненоважната техника и да задълбочат енергийната криза, смята Брет Ериксън, експерт по санкции и ръководен директор в консултантската фирма Obsidian Risk Advisors. "Администрацията на Тръмп изглежда няма никаква готовност да приеме каквато и да е промяна от Куба, освен сваляне на режима. Марко няма да позволи това да мине", добави той, визирайки държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Ериксън прогнозира, че кубинското правителство ще се опита да заобиколи санкциите, "защото му се налага". Това обаче ще бъде по-скъп вариант, който от своя страна ще повиши инфлацията и допълнително ще навреди на кубинската икономика.

Блокиранията на електрозахранването в цялата страна стават все по-чести, а ежедневните прекъсвания вече надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, а резервите от гориво намаляват, след като президентът Доналд Тръмп в края на януари заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова.

"Целта на теория е да се създадат толкова много граждански трудности и страдания, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си", отбелязва Ериксън. "Това е опит да се предизвика хуманитарна криза."

Разговорите по-рано тази година между САЩ и Куба са прекратени, докато санкциите се увеличават през последните месеци. Ериксън каза, че очаква САЩ да продължат да насочват санкции към все по-малки държавни компании, опитвайки се да ги вкарат "в спирала на смъртта". САЩ вече са наложили санкции на различни юридически и физически лица, сред които е и държавната петролна и газова компания на Куба.

Държавният департамент на САЩ обяви санкциите само часове след като кубински представители проведоха пресконференция, за да споделят повече подробности за историческите икономически реформи, одобрени през юни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Куба, САЩ, санкции

Още новини по темата

САЩ и Иран си разменят ракетни удари
01 Септ. 2026

САЩ и Швеция отказаха да ни дадат F-16 и „Грипен“ втора ръка
26 Авг. 2026

Армията на САЩ обяви полигона Ново село за най-значима база

25 Авг. 2026

САЩ ще отменят визите на 200 000 души
25 Авг. 2026

САЩ извадиха Сирия от списъка на спонсорите на тероризма
25 Авг. 2026

Израелският удар в Сирия нагнети силно напрежението с Турция
22 Авг. 2026

Източният фланг на НАТО смята да поеме издръжката на американските военни
22 Авг. 2026

САЩ и Канада не се споразумяха за митата
22 Авг. 2026

Иран прекрати износа на суров петрол
20 Авг. 2026

Армията на САЩ създава звено за дронове-камикадзе
14 Авг. 2026

САЩ се изтеглят от Ирак до края на септември
13 Авг. 2026

За първи път от 2010 г. в САЩ са насрочени три екзекуции в един ден
12 Авг. 2026

САЩ продадоха за скрап два руски танкера
11 Авг. 2026

САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове
07 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ