За първи път ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори

За първи път ГЕРБ няма да участва в президентските избори с издигнат от партията кандидат, нито ще подкрепи някой друг претендент за "Дондуков" 2.

Днес на обед беше обявено решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в този дух на партийната Фейсбук страница, ден преди да изтече срокът за регистрация на партии и коалиции за вота. "Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов", лаконично се посочва в съобщението.

Следобеда депутати от ГЕРБ дадоха брифинг в парламента, на който заявиха, че партията няма да подкрепи друг кандидат. "Няма да подкрепим никого, защото, когато някой иска подкрепа, трябва да я поиска официално", кратко каза Теменужка Петкова.

Тъй като никой от обявените до момента претенденти не търси подкрепа от Бойко Борисов, това означава, че ГЕРБ ще пропусне тези избори. Това е първият случай, в който партията не се състезава за контрола върху "Дондуков" 2.

В последните два вота - през 2016 г. и 2021 г., кандидатите на Бойко Борисов претърпяха загуби срещу Румен Радев. А сега претендент за поста е доскорошният вицепрезидент на Радев Илияна Йотова, срещу която изглежда герберите нямат желание да се изправят, след като управляващата "Прогресивна България" я подкрепи.

Какво мисли партийният лидер

Преди два дни Борисов обясни , че в ГЕРБ се провежда вътрешно допитване по темата. Засега не е известно какви са резултатите от него и дали те са повлияли върху решението на партийното ръководство.

В изявлението си Борисов беше казал, че "времето на партийните кандидати изтече", тъй като партиите "с битките си направиха "партия" мръсна дума". Той открито се обяви против издигането на собствен кандидат. "В ГЕРБ има голямо желание партията да издигне кандидат за президент. Но аз съм мъдър и далновиден. Ако издигнем кандидат, ще направим най-голямата услуга на г-жа Илияна Йотова", каза Борисов, цитиран от партийния пресцентър.

Пролича си, че партията е разделена по въпроса. Докато бившият финансов министър и настоящ депутат Владислав Горанов подкрепи позицията на лидера си, наскоро освободеният от партийното ръководство Делян Добрев беше категоричен, че членовете на ГЕРБ искат реванш за изгубените парламентарни избори и затова трябва да имат претендент за "Дондуков" 2. За отбелязване е, че ДПС - доскоро съюзник на ГЕРБ във властта, се регистрира за вота .

От тук накъде

Тогава Борисов не каза дали ГЕРБ ще подкрепи друг претендент. Той даде да се разбере, че не смята двойката Гюров-Кандев за подходящ избор с мотива, че "отблъсква избирателите".

"Не може ПП-ДБ да сипят обиди към ГЕРБ и лидера на ГЕРБ и да очакват, че хората зад гърба ми ще отидат да гласуват за кандидатите на ПП-ДБ, които самите ПП-ДБ не издигнаха официално", аргументира се Борисов. И допълни, че нито един от обявените до момента претенденти "не става за върховен главнокомандващ, още по-малко за обединител на нацията".

Още един отказ

Тази сутрин и друга формация - "Синя България" (СБ), обяви, че няма да издигнат свой кандидат, както и че няма да подкрепят друг. "Президентският вот не е място за демонстрации или за отчитане на политическо присъствие. Заявените вече кандидатури са партийни или личностни проекти, които не отговарят на целите на "Синя България" за обединена десница и реален отпор на настоящото управление", посочват от формацията.

СБ изтъква, че след изборите за дясната опозиция има два пътя - или да се обвиняват помежду си за загубата, или да "начертаем път за формиране на обединена десница, която да бъде реална алтернатива на поредната еманация на червената олигархия в лицето на Румен Радев и Илияна Йотова".