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Йотова: България няма място в коалиции, доставящи оръжие за Украйна

Според президентката страната ни трябва да провежда диалог с всички страни, включително с Русия

Днес, 20:17
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Тезите на премиера Румен Радев и партията му "Прогресивна България" срещу Украйна се появиха в речта на Илияна Йотова, след като беше издигната за кандидат за президент в двойка с Кирил Вълчев.

Йотова заяви, че познава генезиса на украинския конфликт, че войната няма военно решение и че България трябва да инициира коалиция за мир, припомняйки, че тази позиция на Радев от февруари 2022 година е била първата в Европа.

"Конфликтът ни засяга пряко с дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за Консултативен съвет (КСНС), а не какво пише в едно или друго европейско издание", каза Йотова, която бе остро разкритикувана от опозицията, че не пожела да свика КСНС заради  твърденията на Германия за намеса на Русия в инцидента с дрон с експлозив на летището в Лайпциг преди месец, нито пък за сигналите за заплахи към България от страна на Иран, за които писа "Файненшъл таймс".

"България не може да участва в "коалицията на желаещите", която подготвя военно присъствие в Украйна. Няма да допуснем страната ни да бъде въвлечена в този конфликт", каза Йотова. Всъщност коалицията позволява на страните, които участват в нея, да взимат участие в диалога за сигурност, а не ги обвързва с военни действия. Според Йотова България трябва да провежда диалог с всички страни и дипломатически канали, включително с Русия, които, по думите ѝ, скоро ще бъдат отворени. "Ние началници в Брюксел нямаме, ние определяме европейската администрация и плащаме за нея", каза тя. И добави, че това са тезите ѝ и за изказването в Общото събрание на ООН и на световния конгрес за мир.

Йотова описа президентската институция като "място за диалог и съгласие по въпросите, които са по-големи от партийните решения и касаят сигурността, справедливостта и бъдещето". Тя не пропусна да изтъкне, че "Прогресивна България" не се е появила от партийна сделка, а от хора, които искат работеща държава, а не сглобка. Йотова отхвърли твърденията, че новият ѝ мандат реално би бил трети за Румен Радев, като ги нарече атака от хора с неуспешни биографии и лични мечти, част от които дължат собствените си постове именно на него.

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Илияна Йотова, президентски избори 2026

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