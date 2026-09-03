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Кирил Вълчев ще бъде кандидатът за вицепрезидент на Йотова

Днес, 18:55
Илияна Йотова и Кирил Вълчев
EПА/БГНЕС
Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Интригата кой ще бъде кандидат за вицепрезидент редом с Илияна Йотова приключи. Йотова обяви генералния директор на Българската телеграфна агенция  Кирил Вълчев за свой кандидат за вицепрезидент. Йотова съобщи с кого ще се яви на предстоящите президентски избори през октомври пред журналисти в Софийската филхармония. Президентът е гост на откриването на концертния сезон 2026/2027 на филхармонията. Куриозното е, че самата Йотова също е с журналистически бекграунд, преди да стане политическо лице. Кирил Вълчев каза, че е получил предложението през август.

"Представям Ви Кирил Вълчев, юрист, човек на словото и на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава.  Дълги години работихме заедно за общата ни кауза с Кирил Вълчев за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух и писменост, на буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях. Това беше наша обща кауза също - да работим за опазването на българските общности. Вълчев е доказал и като човек, че може да събира, а не да разделя", представи кандидата Йотова. 

"Не съм се стремил да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента Йотова като признание за БТА - институция на съгласие, на общуване на българите по света, на памет - нещо, от което има нужда от президентството - съгласие. Това е признание за всички вас, за българските медии, които предоставят територия за многолико представяне на България", заяви Вълчев. Вълчев ще се оттегли още утре от управлението на държавната информационна агенция и ще излезе в неплатен отпуск по време на предизборната кампания.

Кирил Вълчев е журналист и юрист. Роден е на 24 май 1973 г. в София. Завършил е НГДЕК, както и специалност "Право" в СУ "Св.Климент Охридски". Има редица специализации, бил е стипендиант на програмата за европейски лидери на German Marshall Fund в САЩ. Вълчев бе дълги години част от екипа на Дарик радио, където работи още от създаването му. В "Дарик" водеше обзорното предаване "Седмицата" до избирането му начело на БТА през 2021 г. През 2025 г. Вълчев бе преизбран за втори мандат в БТА със 170 гласа „за“ и отново без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Кандидатурата му е внесена от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов (ИТН) и Мариана Бояджиева (БСП–Обединена левица).

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