Кирил Вълчев беше преизбран начело на БТА

Настоящият генерален директор на БТА Кирил Вълчев беше преизбран днес за втори мандат от Народното събрание. За неговата кандидатура, която беше единствена за поста, гласуваха 170 депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", БСП, ИТН, АПС и независими. МЕЧ и "Величие" не участваха в гласуването.

"Искам да ви уверя, че БТА ще остане място за истински новини, от всички и отвсякъде, винаги с ясен източник, без оценки, със свободен достъп за всички медии", заяви Вълчев пред депутатите, след като положи клетва.

Той оглавява БТА от 2021 г. насам. По образование е юрист и, преди да застане начело на държавната новинарска агенция, работи като адвокат.