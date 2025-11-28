Медия без
Управляващите си харесаха Кирил Вълчев за втори мандат шеф на БТА

Днес, 06:55
Депутати от ГЕРБ, ИТН и БСП са предложили Кирил Вълчев за втори мандат генерален директор на БТА. Това беше обявено вчера по време на заседанието на парламентарната комисия по култура и медии. Под номинацията са се подписали Костадин Ангелов от ГЕРБ, Тошко Йорданов от ИТН и Марияна Бояджиева от левицата. "Постъпили са и писма в подкрепа на Кирил Вълчев от над 60 институции и организации", обяви Йорданов, който оглавява комисията. Той мотивира номинацията с "доказани професионални качества и безспорен обществен авторитет" на Вълчев. 

На 27 януари 2021 г. Вълчев беше избран за първи мандат директор на БТА след номинация от ГЕРБ и подкрепа от "Обединени патриоти".

Преди това Вълчев, който е юрист по образование, беше и адвокат на БТА водещ на предаването "Седмицата" по радио "Дарик". От 1993 до 1995 г. е бил репортер в редакция "Информация за чужбина" на агенцията. През 2011 г . той участва и в писането на Закона за телеграфната агенция.

