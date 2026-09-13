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Крум Зарков: Ама да мре ли помилваният Ескобар?!

Лидерът на БСП защити решението на Илияна Йотова за наркотрафиканта Огнян Атанасов

13 Септ. 2026Обновена
Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че много добре познава случая с помилването на Огнян Атанасов
БГНЕС
Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че много добре познава случая с помилването на Огнян Атанасов

Лидерът на БСП Крум Зарков, който подкрепя кандидатурата на президентката Илияна Йотова за нов мандат, се възмути пред бТВ, че се прави скандал от помилването на Огнян Атанасов - българския Ескобар, от Йотова.

"Първо това е много стар случай. Знам го много добре. От 2022 г. е. Опитаха се да го притоплят заради Румен Радев, после за Илияна Йотова. Сега е третият път. Нещата са пределно ясни. Става дума за момент, както пред всеки вицепрезидент се поставя казус за помилване. Трябва да знаем, че политиката по помилване, водена от г-жа Йотова, е била винаги рестриктивна.", заяви Зарков. 

"В България би било невъзможно, както се случи в САЩ, президентът да помилва сина си. (Има предвид Джо Байдън и Хънтър Байдън, бел. ред). В България всички помилвания са по здравословни причини. Такъв е и този случай. Един човек е осъден за наркотрафик. Неговата вина не подлежи на съмнение. Неговият казус е поставен на масата пред вицепрезидента със становище от експертна комисия, което казва, че неговото здравословно състояние е несъвместимо с престоя му в затвора. Казано по друг начин, ако остане там, ще умре. И аз се чудя тези, които атакуват сега г-жа Йотова, ако бяха на нейното място, какво щяха да направят. Да мре?!", запита риторично лидерът на БСП. 

"След което това действие има своето развитие. Действията на този човек след това не могат да се превръщат във въпроси към г-жа Йотова. Въпросите за помилване е добре да бъдат сериозно дебатирани, а не да се третират по такъв елементарен начин. Това да е за жълти вестници разбирам, но да се вкара в парламента е друго нещо. Очернящите кампании по дефиниция не проработват. Освен че свалят от авторитета на самите институции. В парламента преди години имаше комисия за помилванията на г-н Ангел Марин, до нищо не се стигна, защото това са страшно деликатни теми. И да кръстиш този човек Ескобар, за да привлечеш внимание, е елементарен похват.", заключи Крум Зарков. 

Огнян Атанасов е осъден в Гърция на 15 години затвор за наркотрафик. Гърция го връща в България да излежи присъдата си. Когато остават 10 години от присъдата, през 2022 г. вицепрезидентката Йотова го помилва, защото бил в тежко здравословно състояние. Всъщност  той е осъден през 2019 г., върнат е да излежава присъдата си в България, но още през 2020 г. изпълнението е прекъснато заради здравословното му състояние, а през 2022 г. Йотова го помилва. Т.е., когато е помилван, Атанасов не е в затвора. 

През февруари 2025 г. Атанасов е заловен с 5 килограма кокаин. Апелативният съд в София, който изменя мярката за неотклонение на Огнян Атанасов от “задържане под стража” в “домашен арест”. Не е известно какво се случва с делото по-нататък и къде е Атанасов сега.

Юристката Вержиния Велчева, която беше юридически съветник на президента Желю Желев, обясни във "Фейсбук", че решенията на експертните комисии за помилванията не са задължителни за вицепрезидента: 

За това, че като вицепрезидент Йотова не се съгласява автоматично с препоръките на комисията по помилванията, говори друг случай. Става дума за 45-годишен гражданин, осъден на 5 години лишаване от свобода за три кражби, извършени през 1999-2000 г. Те не са тежки и от тях няма невъзстановени имотни вреди. Наказанието за трите е наложено едва през 2011 г. и приведено в изпълнение едва през 2015 г., след като молителят доброволно се предал на властите. Към момента на разглеждане на молбата е изтърпял близо 2 години и 1 месец. Затворът дава отлична лична и трудова характеристика на осъдения, който изтърпява наказанието си при облекчен режим. Комисията го препоръчва за помилване и за да се прибере при малкото си дете, но Йотова отказва. А за помилването на Атанасов-Ескобар в петък Йотова се оправда именно с комисията. 

"Нескопосан опит да се измести фокусът на вниманието за това кой носи отговорност в конкретния случай. Помилването като институт, като правомощие, е единствено и само на президента, съответно на вицепрезидента, тогава, когато е оправомощен от него. Той преценява дали конкретно лице, болно, здраво, в каквото и да е състояние, трябва да бъде помилвано".

Това каза депутатът от ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова, предаде БГНЕС в Русе. Тя е в града заради областно събрание на „Да, България", на което е потвърдена организационната мобилизация за предстоящите президентски избори и подкрепата за номинациите на Гюров и Кандев, излъчени съвместно с ДСБ в рамките на обединената демократична общност. 

По Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, съществува комисия, тя е постоянно действаща, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода. Тя се назначава от министъра на правосъдието за всички случаи, не за конкретен случай, и  действа постоянно. Съставът й само казва болно ли е лицето, или не е болно. Оттам нататък преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло и само на президента. В случаите, когато лицето е болно и не може да бъде лекувано в болницата на затвора, обичайната процедура предвижда да се прекъсне изпълнението на наказанието и лицето се лекува. Но това означава, че след като се подобри здравословното му състояние, след това лицето се връща да изтърпи наказанието си. А в конкретния случай на практика Йотова е решила лицето - дори и да му се подобри здравословното състояние - да не изтърпи наказанието си“, допълни Йорданова.

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Ключови думи:

Крум Зарков, Огнян Атанасов, наркотрафик

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