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БСП ще връща социализма у нас

Започна съборът на Бузлуджа по повод 135-годишнината на левицата

01 Авг. 2026
Лидерът на БСП Крум Зарков
БГНЕС
Лидерът на БСП Крум Зарков

БСП още по-яростно се заема с преодоляването на капитализма и връщането на социализма у нас. Това стана ясно по време на кръгла маса в Стара Загора по повод разговор за манифеста "Социализъм на нашия век". Дискусията започна  като част от честването на 135-годишнината на левицата, която се отбелязва днес с традиционния събор под връх Бузлуджа. Мотото на левицата тази година е "За социализъм с бъдеще". 

В началото на събора Зарков заяви, че не е обсъждана неговата кандидатура за вицепрезидент на Илияна Йотова.

Манифестът има амбиция да служи за рамка именно на разговора за връщането на социализма. "Друга цел на документа е и да дефинира основните тезиси, спрямо които определението ляв да има смисъл и да създаде база, на която да може да бъде посочена и идея, която да бъде следвана", заяви председателят на БСП Крум Зарков. Според него целта на дискусията, която ще продължи в идните месеци, е да се очертаят тезите, с които левицата да се отличи от останалите партии, които, по думите му, "са еднакви като философия и идея – считат, че системите функционират и неравенствата се появяват по силата на естествен закон, и вярват в невидимата ръка на пазара".

"Капитализмът създава неравенства и потиска големите маси. В своето развитие той се превърна в нещо чудовищно и никога в човешката история не е имало такава концентрация на власт и пари, каквато виждаме сега. В тези условия няма как да се говори за демокрация и народовластие. Преодоляването на капитализма е цел на социалистите, която ни отличава от всички останали. Трябва да заявим това без страх", твърди Зарков. Той, разбира се, подмина всички негативи на социализма, които могат да се видят и в момента в много страни по света като Куба и Венецуела.

В дискусията участие взеха представители на левицата, сред които Боян Дуранкев, Искра Баева, Сергей Станишев, главният икономист на КНСБ Любослав Костов, Ваня Григорова и др. Те се обединяват около идеята, че  проблемите в България и Европа изискват силна левица, а не центристки и леви идеи, както и че трябва да се търсят практическите решения на базата на каузите, записани в документа.

В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събират, за да начертаят пътя на партията, предава БНР. "Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща — първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани, и второ — една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е със статут на събрание, в което да вземем решения и да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предават”.

На въпрос дали може да стане кандидат за вицепрезидент на Йотова той отговори, че подобна възможност не е обсъждана. "Такава хипотеза не е обсъждана. Ние се доверихме на Илияна Йотова и вярваме, че нейният политически опит ще ѝ помогне да организира кампанията си", заяви той.

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Ключови думи:

БСП, Бузлуджа, Крум Зарков

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