Съперник на Крум Зарков поиска оставката му от лидерския пост

Загубата на подкрепения от БСП кандидат за кмет на столичния район "Средец" разпали старите вражди в партията. Бившият министър в кабинета "Желязков" Борислав Гуцанов обвини лидера на БСП Крум Зарков, че поставя съществуването на партията под въпрос и поиска оставката му. Това е пореден изстрел във вътрешната битка в БСП, с която доскоро отстранените ръководители на партията искат да си върнат позициите.

На 14 юни се проведе извънреден вот за кмет на район "Средец", спечелен със 77% от Трайчо Трайков , зад когото застанаха ПП и ДБ. На второ място в надпреварата бе Пламена Заячка, която получи подкрепата на БСП. Тя обаче спечели едва 9% от гласовете.

Зарков и Гуцанов бяха съперници за лидерския БСП пост по-рано тази година на 51-ия конгрес на партията. Зарков спечели , след като се обяви срещу сътрудничеството с ГЕРБ и ДПС на дотогавашното ръководство на "Позитано" 20, в което влизаше Гуцанов. Това доведе до вътрешно разделение в партията, като на парламентарните избори през април т.г. Гуцанов и други високопоставени партийци не бяха допуснати да участват във вота.

Слабото представяне на изборите в "Средец" даде повод на Гуцанов да атакува Зарков. Във Фейсбук той посочва, че за Пламен Заячка са гласували само 319 души. "Това е по-малко дори от членския състав на района - 488 души. Явно БСП не е успяла да мобилизира не просто твърдото си ядро, а всичките си партийци", възмущава се той. Атакуваният Зарков беше коментирал във Фейсбук, че Заячка е провела "честна и открита кампания, с която има право да се гордее".

Сега Гуцанов го критикува, че под ръководството на Зарков столетницата е останала извън парламента и е загубила държавната си субсидия. Той твърди, че "БСП е на път да остане без централа" заради ипотекирано имущество, както и че партийният вестник "Дума" е бил "закрит тихомълком".

Накрая ексминистърът обвинява партийния си лидер в "пълна заслепеност или пълно безсрамие" и иска оставката му. "Понякога е време да спреш, да си признаеш грешките. И да си тръгнеш", смята Гуцанов.

В края на април т.г. той също беше поискал от Зарков да си върви заради парламентарните избори. Тогава обаче атакуваният лидер получи почти пълна подкрепа от Националния съвет на БСП и остана на поста си.