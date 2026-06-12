Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трайчо Трайков спечели вота в район "Средец"

Извънредни избори се проведоха и в 12 села от страната

14 Юни 2026
Снимка: архив
Снимка: архив

Трайчо Трайков спечели на първия тур извънредните избори за кмет на столичния район "Средец". За него са гласували 77.3% от избирателите и с този резултат той ще се върне на поста си, овакантен от 19 февруари до 8 май, заради избирането му за служебен министър на енергетиката.

При изключително слаба избирателна активност - 12,33%, приключиха частичните местни избори в "Средец", съобщи пред БТА председателят на Общинска избирателна комисия –  Столична Полина Витанова. Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции. 

Не са установени проблеми с машинното гласуване. Сигнали за нарушение на изборния процес няма, допълни тя. Изборният ден ще приключи в 20:00 ч.

Извънредни кметски избори се проведоха днес на 13 места в страната. "Гвоздеят" бе битката за столичния район "Средец", която се наложи след влизането на Трайчо Трайков в служебния кабинет на Андрей Гюров. Трайков отново е кандидат (ПП-ДБ), другите претенденти са Кирил Нешев ("България може"), Веселина Таскова-Йорданова ("Възраждане"), Георги Неделчев ("Български съюз за директна демокрация"), Пламена Заячка ("БСП - Обединена левица"), Иван Търпоманов ("Свобода").

Поради различни причини кметски избори имаше днес и в 12 села от страната: Лиляч, Чинтулово, Градище, Долище, Дедино, Бата, Бъдеще, Орешник, Вратца, Долна Диканя, Гроздьово, Подайва, които се намират съответно в общините Невестино, Сливен, Левски, Кърджали, Ардино, Поморие, Стара Загора, Тополовград, Кюстендил, Радомир, Долни чифлик, Исперих.

Независимият кандидат Ивелина Тодорова, издигната от Инициативен комитет, спечели предсрочните частични избори за кмет на тополовградското село Орешник с 89,7%. Тя бе и единствен претендент за поста. От упражнилите си правото на глас 98 от общо 400 регистрирани избиратели, или окончателна избирателна активност 24,5 %, Тодорова получава 87 гласа. Десет са са избрали опцията "Не подкрепям никого", а една бюлетина е невалидна, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Тополовград Мирослав Тумбалов.

Единственият кандидат за кмет на днешните частични предсрочни избори за кмет на старозагорското село Бъдеще – Иванка Иванова беше избрана за поста. 

При 59,32 процента избирателна активност приключиха частичните избори за кмет в исперихското село Подайва. От 1406 избиратели с право на глас в селото своя вот са упражнили 834 души.

Борислав Илиев е новият кмет на село Вратца, община Кюстендил, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Той бе издигнат от ПП "Партия на зелените“ и бе единственият кандидат за поста в населеното място

Всички победители от изборите днес ще кметуват малко повече от година, тоест до редовните местни избори. Те са през есента на 2027 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

частични избори, извънредни избори, кметски избори, район Средец, селски кметове, села, избори, местни избори

Още новини по темата

В Армения според екзитпол води проевропейската партия на Пашинян
07 Юни 2026

Днес Армения решава с Русия или със Запада
07 Юни 2026

"Прогресивна България" и ГЕРБ не издигнаха кандидати за кмет на столичния "Средец"
19 Май 2026

По селата партии търсят със свещ кого да издигнат за кмет
17 Май 2026

Изборите донесоха предсрочен кметски вот
01 Май 2026

Във Варна и Ямбол се търсят зам.-кметове
26 Апр. 2026

Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг

23 Апр. 2026

Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци
23 Апр. 2026

Плеяда непрежалими депутати са аут
22 Апр. 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

ЦИК спешно печата 300 000 бюлетини
18 Апр. 2026

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

Вучич обяви пълна победа на местни избори в Сърбия
30 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса