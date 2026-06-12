Трайчо Трайков спечели вота в район "Средец"

Трайчо Трайков спечели на първия тур извънредните избори за кмет на столичния район "Средец". За него са гласували 77.3% от избирателите и с този резултат той ще се върне на поста си, овакантен от 19 февруари до 8 май, заради избирането му за служебен министър на енергетиката.



При изключително слаба избирателна активност - 12,33%, приключиха частичните местни избори в "Средец", съобщи пред БТА председателят на Общинска избирателна комисия – Столична Полина Витанова. Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Не са установени проблеми с машинното гласуване. Сигнали за нарушение на изборния процес няма, допълни тя. Изборният ден ще приключи в 20:00 ч.

Извънредни кметски избори се проведоха днес на 13 места в страната. "Гвоздеят" бе битката за столичния район "Средец", която се наложи след влизането на Трайчо Трайков в служебния кабинет на Андрей Гюров. Трайков отново е кандидат (ПП-ДБ), другите претенденти са Кирил Нешев ("България може"), Веселина Таскова-Йорданова ("Възраждане"), Георги Неделчев ("Български съюз за директна демокрация"), Пламена Заячка ("БСП - Обединена левица"), Иван Търпоманов ("Свобода").

Поради различни причини кметски избори имаше днес и в 12 села от страната: Лиляч, Чинтулово, Градище, Долище, Дедино, Бата, Бъдеще, Орешник, Вратца, Долна Диканя, Гроздьово, Подайва, които се намират съответно в общините Невестино, Сливен, Левски, Кърджали, Ардино, Поморие, Стара Загора, Тополовград, Кюстендил, Радомир, Долни чифлик, Исперих.

Независимият кандидат Ивелина Тодорова, издигната от Инициативен комитет, спечели предсрочните частични избори за кмет на тополовградското село Орешник с 89,7%. Тя бе и единствен претендент за поста. От упражнилите си правото на глас 98 от общо 400 регистрирани избиратели, или окончателна избирателна активност 24,5 %, Тодорова получава 87 гласа. Десет са са избрали опцията "Не подкрепям никого", а една бюлетина е невалидна, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Тополовград Мирослав Тумбалов.

Единственият кандидат за кмет на днешните частични предсрочни избори за кмет на старозагорското село Бъдеще – Иванка Иванова беше избрана за поста.

При 59,32 процента избирателна активност приключиха частичните избори за кмет в исперихското село Подайва. От 1406 избиратели с право на глас в селото своя вот са упражнили 834 души.

Борислав Илиев е новият кмет на село Вратца, община Кюстендил, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Той бе издигнат от ПП "Партия на зелените“ и бе единственият кандидат за поста в населеното място

Всички победители от изборите днес ще кметуват малко повече от година, тоест до редовните местни избори. Те са през есента на 2027 г.