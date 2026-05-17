По селата партии търсят със свещ кого да издигнат за кмет

Днес, 15:30
Машини има, урни, избиратели. Ама кандидати понякога няма.
Илияна Димитрова
За интересен случай в кюстендилските села Лиляч и Вратца разказа БНР. На 14 юни там предстоят частични избори за кмет (общо 13 в страната), но никой не изявявал желание да се кандидатира. ГЕРБ и БСП са се регистрирали в Лиляч, а във Вратца те и Партия на зелените - но засега не успяват да склонят човек "да се жертва". Във Вратца активисти ходели от къща на къща, за да уговарят техни членове. Активист на БСП коментира, че е безпредметно усилието, след като на последните парламентарни избори за левицата във Вратца имало подаден един глас, при това на член на секционната комисия. В Лиляч последно се разчитало на фермер, развиващ овощна градина в селото, но и той отказал.

При такива случаи общинският съвет назначава кметове. Но има законова празнина как точно се процедира.

Пълна мистерия е какво се прави при избори без кандидати
Какво се прави, когато на едни избори не се явят кандидати? Нови има ли, кога, как, или пък няма? Отговорът на тези въпроси най-официално е мистерия.
04 Окт. 2025

 

