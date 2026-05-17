По селата партии търсят със свещ кого да издигнат за кмет

За интересен случай в кюстендилските села Лиляч и Вратца разказа БНР. На 14 юни там предстоят частични избори за кмет (общо 13 в страната), но никой не изявявал желание да се кандидатира. ГЕРБ и БСП са се регистрирали в Лиляч, а във Вратца те и Партия на зелените - но засега не успяват да склонят човек "да се жертва". Във Вратца активисти ходели от къща на къща, за да уговарят техни членове. Активист на БСП коментира, че е безпредметно усилието, след като на последните парламентарни избори за левицата във Вратца имало подаден един глас, при това на член на секционната комисия. В Лиляч последно се разчитало на фермер, развиващ овощна градина в селото, но и той отказал.

При такива случаи общинският съвет назначава кметове. Но има законова празнина как точно се процедира.