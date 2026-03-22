Представят дигиталния двойник на паметника Бузлуджа

Фондация "Проект Бюзлуджа" приключи пореден голям международен проект, свързан с развитието на паметника. На международно събитие на 16 и 17 април в София ще бъде представен дигиталния двойник на паметника "Бузлуджа".

Монументът ще бъде представен чрез интерактивното 3D преживяване, което ще даде възможност на участниците да разгледат актуалното състояние на сградата, да видят как е изглеждала в миналото и да се запознаят с нейната история чрез многопластов разказ. Платформата предоставя възможност на потребителите да изследват различни гледни точки и да изразят мнение за бъдещето на монумента, като по този начин се насърчава активното участие на обществото в процесите по опазване на културното наследство.

Дигиталният двойник ще бъде представен в рамките на голям международен форум с участието на експерти в областта на дигитализацията на културното наследство от над 10 държави. Акцент тази година е поставен върху дигитализацията не само като инструмент за документиране, но и като средство за активно въвличане на публиката, съобщават от организаторите.

Проектът за изграждане на дигитален двойник на Бузлуджа започна през 2024 г. Проектът бе избран заедно с други 33 проекта, от общо 279 кандидатствали. Програмата е „Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на ЕС и има за цел да защитава и насърчава демократичните и европейски ценности.

Паралелно с основния пример - Бузлуджа, се работи и по два други обекта - мозайките в бившия Колеж по аеронавтика във Форли – впечатляващо произведение на изкуството, създадено с пропагандни цели. А другият е затворът „Модело" в Барселона, който е служел основно за политически затворници и ще бъде преизползван с нови функции. Повече информация за проекта за съхраняването и развитието на монумента Бузлужда може да се намери на сайта му.