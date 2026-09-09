САЩ констатираха, че България прикрива руски хибридни атаки

САЩ констатираха, че България не се бори, а прикрива руски хибридни атаки и дезинформация. В доклад на Службата за изследвания на Конгреса на САЩ пише, че преди парламентарните избори в страната през април 2026 г. България е била една от най-уязвимите информационни среди за недемократични злонамерени манипулации в ЕС. В него се анализират действията на българските власти по отношение на руски атаки, като се прави сравнение с реакцията на властите на Румъния и другите европейски държави. Докато европейските държави не се страхуват да обвинят Русия и да представят доказателства за това, България в повечето случаи се снишава, признава инцидентите, но не посочва извършител или поръчител.

Хибридните военни действия на Кремъл включват актове на саботаж, убийства, нарушения на въздушното пространство, заглушаване на GPS, прекъсване и повреждане на критична подводна инфраструктура, кибератаки, миграция с оръжие, намеса в политиките на страните. Европейски служители обвиняват Русия в манипулиране на информация за влияние в предизборни кампании, корумпиране на европейски политици и извършване на незаконно финансиране на кампании в множество европейски страни, включително Франция, Германия, Полша, Черна гора, България и Молдова. Румъния и България са претърпели DDoS атаки, които се приписват на проруски хакерски групи. Съобщава се, че тези кибератаки са били насочени към системи, свързани с изборите, правителствени системи и критична инфраструктура. Реакцията на българските власти обаче ярко контрастира с тази на европейските им партньори.

Румънските и българските власти например наблюдават нарастващи случаи на заглушаване на GPS сигнали в Черно море. През 2023 г. пресата цитира тогавашния началник на Щаба на отбраната на Румъния, който директно обвинява Русия, че "активно и постоянно" заглушава GPS комуникациите в териториалните води на Румъния в Черно море. За разлика от него български служители на отбраната отдават заглушаването на "радиоелектрически бойни системи", но отказват да посочат отговорната страна.

През 2025 г. румънските разузнавателни власти съобщават, че са осуетили саботаж, насочен към критична инфраструктура, и са свързали заподозрения с "широка мрежа от саботьори, насочени към европейски държави, контролирани чрез посредници от руските тайни служби". В текущо наказателно дело двама украински граждани, заподозрени, че са вербувани и ръководени от руското разузнаване, са обвинени в опит за серия от експлозии в рамките на ЕС чрез украинската куриерска компания "Нова поща" в Букурещ. Прокурорите са свързали случая с по-мащабен заговор, включващ обекти в Полша. Българската отбранителна промишленост също може да е била цел на свързани с Русия операции с цел саботаж. Българските власти обаче избягват да посочват Русия като вероятен поръчител.

Румъния, която граничи с Украйна, е преживяла множество нарушения на въздушното си пространство от дронове от 2022 г. насам. Според румънското Министерство на отбраната, Русия е извършила над 100 атаки срещу украински цели близо до границата между Украйна и Румъния от 2022 г. насам. В контекста на тези атаки е имало 29 неразрешени нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и множество случаи на отломки от дронове на румънска територия. В България също редовно нахлуват дронове, но българските власти никога не са обвинявали Русия, макар част от апаратите да са очевидно руски. Само веднъж премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов свикаха извънредна пресконференция, за да се скарат на Украйна за навлязъл в българското пространство дрон, за който те дори твърдяха, че е носил взрив. Един месец след случката МО и МВР не са казали дали това наистина е така. След това няколко дрона бяха открити в Черно море и на български плажове, но реакция от кабинета няма.

Докладът обяснява ситуацията в България с продължителната политическа нестабилност и поляризация в страната и посочва дълбоко вградена инфраструктура за дезинформация, кореняща се в завладяната държава, слабо регулаторно прилагане и ниска обществена устойчивост. В документа пише още, че в очакване на евентуална намеса в изборите през 2026 г., българските власти предприемат мерки за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи и търсят помощ от ЕС.