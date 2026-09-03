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Още две министерства обявиха съкращения

Техните бройки обаче са само от дългосрочно незаети позиции

Днес, 09:02
Министерствата се чудят откъде да режат
Pexels
Министерствата се чудят откъде да режат

Още две администрации обявиха тези дни съкращения в отговор на повелята да се режат разходите за персонал с 10%. За разлика от планираните промени в здравната система и структурите към екоминистерството, тук става дума предимно за рязане на незаети щатни бройки и сътресения не се очакват.

Социалното министерство публикува за обществено обсъждане промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда, чиито териториални звена са сред най-важните в социалната сфера, тъй като следят спазването на трудовото законодателство. В инспекцията ще бъдат закрити 50 щата, като така щатното разписание се намалява от 650 на 600 бройки. Това ще стане през вътрешна реорганизация на специализираната администрация и съкращаване на трайно незаети длъжности.

Промени в устройствения си правилник предлага и Агенцията за обществени поръчки. Там намалението е с едва пет щатни бройки, като се премахва длъжността финансов контрольор. Неговите функции ще се поемат от наличния персонал на дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, с цел намаляване на административните разходи и разходите за персонал. С предвидените изменения числеността на администрацията се намалява от 102 на 97 щатни бройки, което представлява намаление от 4,9%, пише в мотивите към проекта.

Доста по-сериозни са промените в МОСВ и имат потенциал да предизвикат вълна от недоволство и срив в контролната дейност за опазване на околната среда. Там се разместват задълженията на басейновите дирекции и регионалните инспекции по околната среда и водите в областта на управлението на водите. По-голямата промяна обаче е намерението да се редуцира рязко броят на РИОСВ от сегашните 15 териториални структури на инспекции по региони на планиране, а те вече са само четири. Това са хората, които работят на място по проверки в много широк спектър на дейности, и не е ясно как териториалното им обединение ще гарантира адекватно извършване на тази дейност.

В края на седмицата най-сетне бяха публикувани и промените, с които здравният министър Катя Ивкова преобръща здравната система с краката нагоре. Там в резултат на прехвърляния, обединения и други размествания се намалява числеността на персонала с цели 440 бройки, но от министерството твърдят, че основната част от оптимизацията е за сметка на незаети щатни бройки. 160 щатни бройки са в администрации от системата на здравеопазването, а останалите 280 щатни бройки са в други второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването – 200 щатни бройки в центровете за спешна медицинска помощ, 50 щатни бройки в националните центрове по проблемите на общественото здраве и 30 щатни бройки в центровете за трансфузионна хематология. Тези данни са много тревожни, като се има предвид, че в центровете за спешна помощ и сега има голям недостиг на кадри.

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Ключови думи:

държавна администрация

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