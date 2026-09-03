MAP-Desinfo ще помага за борба с вредни наративи в медиите

Сдруженията „Данни за добро“ и „Про веритас“ започват работа по проекта MAP-Desinfo, насочен към наблюдение и анализ на вредни наративи, разпространявани през медии и социални мрежи в България. Изпълнението на проекта ще продължи до юли 2027 г. Той се финансира от Фонд „Партньорство“ (PACT), администриран от Институт „Отворено общество“ – София.

Целта е практическа: да се изгради работен процес, който помага на изследователи и журналисти да проследяват как вредни наративи се появяват, разпространяват и променят в различни медийни среди. Това включва традиционни медии, онлайн издания, YouTube канали, TikTok, Facebook и Instagram.

"Публичният разговор в България е повлиян от повтарящи се наративи за ЕС, НАТО, Русия, миграцията, пола, изборите, съдебната система и други чувствителни теми. Важното при тях не е само дали отделно твърдение е вярно или невярно, а каква история изграждат: кой е представен като заплаха, кой е виновен, кой е жертва и каква реакция се внушава. Именно тази рамка може да бъде вредна, особено когато се повтаря през социални мрежи, онлайн медии, публични фигури и местни контексти", обясняват инициаторите на проекта.

В момента голяма част от тази работа все още се върши ръчно. Журналисти, проверители на факти и изследователи често проследяват отделни случаи един по един. Това остава необходимо, но по този начин е трудно да се видят по-широките модели.

MAP-Desinfo има за цел да подпомогне тази работа чрез по-систематичен процес. Проектът ще съчетава медиен мониторинг, машинно подпомогната класификация и журналистически анализ. Резултатът трябва да бъде по-ясна картина кои наративи са активни, къде циркулират и как са рамкирани.

Pro Veritas ще координира група регионални журналисти, които ще документират конкретни случаи от своите области на работа. Тяхната роля е важна, защото регионалната информационна среда често е трудна за разчитане и остава неразбрана от националните медии. Националният медиен мониторинг може да покаже какво е видимо в центъра, но често пропуска как наративите се адаптират към конкретен град, общност, малцинствена група или местен конфликт. Регионалните журналисти са в по-добра позиция да забележат тези местни версии и да обяснят контекста им.