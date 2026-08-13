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Киберфолк: Язък за ипотеката в София, която щях да избия с "Евровизия"

Изборът на Бургас за домакин на финала на конкурса вдигна градуса в интернет

13 Авг. 2026
Призив за протест в София. Наистина ли, на шега ли... - в ерата на социалните мрежи никой не знае.
Фейсбук
Призив за протест в София. Наистина ли, на шега ли... - в ерата на социалните мрежи никой не знае.

Темата "Бургас - домакин на Евровизия", вдигна градуса в социалните мрежи. Народното виртуално творчество не подмина нито един аспект от ситуацията - съперничеството със София, инфраструктурните проблеми на морския град, въобще в страната, политическия аспект, цените на нощувките и т.н. Дори се появи призив за протест, който да защити честта на ощетените софиянци - в ерата на мрежите човек никога не може да знае на шега ли е той, наистина ли (на водещата снимка).   

 

Други реакции от интернет потребители: "Ох, дано покрай Евровизия сложат кукички за закачалки вътре в ужасно тесните тоалетни на летището в Бургас"; "Чичо Кмет да не е станал и кмет на Истанбул? (по повод заявката на Димитър Николов за сътрудничество между двата града); "Догодина тараторът в Бургас ще струва като рибай стек в София"; "Летището в Бургас обработва 2.5 милиона пътници за 3 месеца, та с едни няколко стотин хиляди няма как да не се справи. Туроператорите обичайно ще спретнат целеви продукт за мераклиите - купон/плаж/конкурс. Хотелите от "Слънчев бряг" до Созопол ще живнат през май. Кръчмарите ще пробутват таратор по 15 евро. Тревата ще е качествена, веселите каки ще бачкат под егидата "Кошница с грижа".

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Ключови думи:

Евровизия, Бургас, киберфолк

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