БНТ сваля от ефир известния водещ Георги Ангелов

"Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече "История.БГ", както не мога да бъда и редактор на предаването. Ще споделя тук какви са аргументите, когато ги получа в писмен вид, иначе ще е просто спекулация. Същевременно най-сетне официално ми бе казано, че е свалено и другото предаване, което водих по БНТ2, "До Европа и напред". Признавам, това е наистина ефективен начин да бъда накаран да млъкна. Впрочем, въпреки всичките си усилия, дори Кошлуков не успя да го стори през изминалите години. За мен бе върховна отговорност да работя с всички вас в името на истината", написа в профила си във "Фейсбук" Георги Ангелов.

Във Фейсбук веднага се появи меме как предаването се прекръства на История.ru с водещ, който прилича на вицепремиера Иво Христов.

Историкът професор Стефан Дечев съобщи във "Фейсбук", че "за 28 септември, понеделник, се предвиждаше предаване "История.BG" (и с мое участие СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ГОДИНИ), което да бъде на тема "Пактът Рибентроп-Молотов, Европа и България", в който да се проследи, кои са и кои НЕ са АНТИФАШИСТИТЕ и АНТИНАЦИСТИТЕ, между 23 август 1939 г. и 22 юни 1941 г."

Преди 10 г. Георги Ангелов влезе в публичен конфликт с тогавашния министър на културата Вежди Рашидов. Тогава Ангелов водеше "Денят започва с култура". В предаване, посветено на проектозакона за културното наследство, Ангелов и гостите критикуват остро проекта. Тогава Рашидов прати писмо до БНТ, в което напомни на Ангелов, че "държавата му плаща заплатата" с намек да внимава какво говори. В писмото Рашидов пита дали на водещия всъщност не му е приятно да слуша гостите си в ефир да плюят по един министър. Министърът се засегнал от критики на "гости на предаването, които са отхранени със златните лъжички на социализма, израснали са в станциите на ЦК на БКП и са отрочета на тежката комунистическа номенклатура, а днес са се самопроизвели в демократи".

Снощи стана ясно, че Вежди Рашидов е в Инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев за президентска двойка. Сред 174-те членове на комитета има доста хора, свързани с БКП и комунистическата номенклатура, както и 14 сътрудници на "Държавна сигурност".

Сега в БНТ са започнали промени, които се оправдават пред екипа с нова програмна схема. Тя засяга основно предавания, от които можеше да се разбере нещо различно от налагания наратив да не се говори против Русия. Неофициални източници съобщиха, че е свалено и всекидневното предаване за международна политика "Светът и ние" с водещи Евгения Атанасова и Йоана Левиева-Сойър.