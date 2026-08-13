Вицепремиерът Христов нападна напосоки БНР

"Камък" напосоки хвърли по Българско национално радио (БНР) вицепремиерът Иво Христов. В интервю пред БНТ той каза, че олигарси овладяват медиите и "малко са местата, които устояват". Като положителен пример даде държавната телевизия. Последва и обаче "не мога да кажа същото за БНР". Конкретики и разяснения не бяха дадени.

Кратките му думи не останаха без последствия. "Миналия септември пресцентърът на "Дондуков" 2 се оплака, че изявление на тогава президентът Румен Радев не било излъчено на живо по БНТ. Според президентския екип, БНТ е преустановила в новинарските емисии на "По света и у нас" прякото излъчване на въпросите на медиите към държавния глава и неговите позиции, което създавало впечатление, че думите на Румен Радев не достигат до българските граждани чрез ефира на обществената телевизия и поради редакционна намеса. Днес вицепремиерът Иво Христов каза по БНТ, че „БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи и добави: "Трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио“. И в двата случая позициите идваха от близки до настоящия премиер. Разликата между двете оценки е нов генерален директор и промяна на служебния адрес и позиция на Румен Радев. Тъй като БНР се издържа от данъците на българските граждани в размер, който обаче се определя от изпълнителната власт, е важно вицепремиерът Христов да доразвие тезата си и да съобщи какво ще ни прави. Добре би било и премиерът да каже споделя ли тезите му, както за радиото, така и обобщено за медиите", реагира Силвия Великова, един от водещите гласове на националното радио.

"Това не беше конкретна критика към грешка, която всяка една медия или всеки един журналист може да допусне. А посочване с пръст от името на най-високата властова позиция. Това за мен беше много лош знак", коментира и един от лидерите на ДБ Божидар Божанов.

С позиция излезе и СЕМ. "Съветът за електронни медии намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Българското национално радио е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института "Ройтерс" и е информационният лидер в радиоефира. БНР се радва на огромна аудитория в своите дигитални канали, което означава, че е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на новини и актуална информация. (...) Подобни са и обществените оценки за Българската национална телевизия, която също е сред водещите по обществено доверие. Съветът за електронни медии припомня, че Европейският акт за свободата на медиите изрично предвижда укрепване на независимостта на обществените медии, заради значимата роля, която имат за демократичното функциониране на обществото", декларира органът. Единствено членът на СЕМ Къдринка Къдринова е гласувала с особено мнение. Тя се аргументира, че не иска СЕМ да се превръща в министерство на истината и че не подкрепя нравоучения.

Ръководството на БНР също излезе с позиция, в която заявява, че уважава правото на всеки да изразява мнение, включително и на вицепремиера Христов.

"БНР е обществена медия, която работи по законово гарантирани принципи на редакционна независимост, плурализъм и баланс. В ефира на радиото ежедневно намират място различни гледни точки, включително критични към властта, към опозицията или към други обществени фактори. Оценката за работата на БНР оставяме на аудиторията", се посочва още в позицията.