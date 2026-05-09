Вицепремиерът Христов ще отговаря за човешкото развитие

Вицепремиерът Иво Христов съобщи, че ресорите му в кабинета са образование, култура, туризъм и спорт. "Тези ресори най-общо обхващат човешкото развитие. Има такъв термин, въведен от ООН", каза той пред БНТ.

На въпрос как реагира на подозренията на социалните мрежи, че ще е отговорник по съветската пропаганда, Христов каза: "С нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своята травма от разгрома на 19 април. Тя се вкопчва в своите обсесии с давност 36 години.Това са партии с отпаднала необходимост."

Вицепремиерът заяви, че не очаква 100 дни толеранс за управлението. "Очаквам отпор на всички нива - медии, дълбока държава, партии".

По повод отхвърлената комисия за доходите на Делян Пеевски, предложена от ПП и ДБ, Христов обясни, че "ПП и ДБ искат да изядат полезното парламентарно време за нуждите на своя пиар. Искат да обсебят трибуната да продават патос и нравоучение. Това заради Пеевски, с когото до неотдавна бяха в сглобка. Иначе всеки политик може да им завижда на толеранса, с който се отнасят медиите към тях."

"В България няма само един грешник и едно лице на корупционния модел. Пеевски е най-видимият субект. Предполагам, че въпросът с охраната на Пеевски ще бъде решен скоро. Но не е решение да се прекроява цял закон и депутатите да бъдат лишени от охрана. Хората, които се борят с мафията, е нормално да бъдат застрашени. А с предложението се казва, че застрашените депутати не трябва да бъдат защитени.", аргументира се вицепремиерът.

Все пак той не изключи сътрудничество с ПП и ДБ за смяната на ВСС и за избора на главен прокурор.

По повод обещанието на "Прогресивна България" за овладяването на цените Христов препоръча реализъм - "левите политики сега не могат да бъдат осъществени напълно. Бюджетът не е пълен, ЕС е в криза, има световна криза на горивата. Вицепремиерът Пулев работи върху законодателни мерки. Но не може да става дума просто за административни мерки, защото живеем в пазарна икономика".

Христов настоя, че България е прибързала с приемането на еврото. "Румен Радев беше прав преди година, когато каза, че трябва да има референдум за точния момент. Виждаме сега резултата. Цените скочиха. Във фризьорските салони са двойни".

По повод опасността да има отново протести със слогана "Тук не е Москва" вицепремиерът коментира: "Разбира се, че тук не е Москва. Това е глупаво скандиране. Което върви само във вътрешните кръгове на десницата. Тук не е и Сингапур, не е и Париж."

Думите на Христов за "партиите с отпаднала необходимост" предизвикаха възмущението на десницата. Депутатът от ДБ Йордан Иванов написа във "Фейсбук":