СЕМ утвърди и новия УС на БНТ

След като избра нов генерален директор на БНТ- Милена Милотинова, Съветът за електронни медии утвърди и новия управителен съвет на обществената медия. В ръководния орган на телевизията по предложение на Милена Милотинова, която ще бъде председател на УС, влизат телевизионни лица Вера Александрова и Елена Яръмова-Сокачева, юристът Георги Сланчев и бившият член на СЕМ от президентската квота Ивелина Димитрова, съобщи БНР.

"Вера Александрова ще отговаря за програмното съдържание и програмното развитие. Георги Сланчев - правна дейност и финансова дисциплина. Елена Яръмова - мултимедийно съдържание, онлайн платформи, дигитални права, спортни права и спортни мероприятия, маркетинг. Ивелина Димитрова - международно сътрудничество и регулаторна дейност, спазване на лицензионните условия на Българската национална телевизия", е коментирала Милотинова.

Милотинова бе избрана начело на БНТ на 20 февруари, след продължило над 3 години управление на Емил Кощлуков извън официалния му мандат, изтекъл 2022 г. Кошлуков запази поста след серия от провалени конкурси за нов генерален директор на телевизията. Той подаде жалба и срещу решението за избор на Милотинова.