Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

СЕМ утвърди и новия УС на БНТ

Днес, 14:55
Милена Милотинова
Милена Милотинова

След като избра нов генерален директор на БНТ- Милена Милотинова, Съветът за електронни медии утвърди и новия управителен съвет на обществената медия. В ръководния орган на телевизията по предложение на Милена Милотинова, която ще бъде председател на УС, влизат телевизионни лица Вера Александрова и Елена Яръмова-Сокачева, юристът Георги Сланчев и бившият член на СЕМ от президентската квота Ивелина Димитрова, съобщи БНР.

"Вера Александрова ще отговаря за програмното съдържание и програмното развитие. Георги Сланчев - правна дейност и финансова дисциплина. Елена Яръмова - мултимедийно съдържание, онлайн платформи, дигитални права, спортни права и спортни мероприятия, маркетинг. Ивелина Димитрова - международно сътрудничество и регулаторна дейност, спазване на лицензионните условия на Българската национална телевизия", е коментирала Милотинова. 

Милотинова бе избрана начело на БНТ на 20 февруари, след продължило над 3 години управление на Емил Кощлуков извън официалния му мандат, изтекъл 2022 г. Кошлуков запази поста след серия от провалени конкурси за нов генерален директор на телевизията. Той подаде жалба и срещу решението за избор на Милотинова. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милена Милотинова, БНТ

Още новини по темата

Милена Милотинова е новият шеф на БНТ
20 Февр. 2026

Телевизиите посрещат 2026 г. с Галена, Миле Китич и "Сватбарски мераци"
30 Дек. 2025

България се завръща на „Евровизия 2026“
31 Окт. 2025

СЕМ отхвърли отчета на Кошлуков и го призова да се оттегли от БНТ
09 Окт. 2025

Конкурсът за директор на БНТ се спира
01 Окт. 2025

БНТ започва едноседмична стачка за по-високи заплати
20 Септ. 2025

Петима са кандидатите за шеф на БНТ
12 Септ. 2025

Кошлуков заплашва СЕМ с полиция и прокуратура
10 Септ. 2025

СЕМ твърди, че процедурата за генерален директор на БНТ не е спряна
04 Авг. 2025

СЕМ не успя да избере шеф на БНТ
15 Юли 2025

СЕМ ще избира шеф на БНТ на 15 юли
11 Юли 2025

Кошлуков предложи да закрие БНТ4 за икономия
30 Май 2025

Делото за смяната на Кошлуков в БНТ най-сетне е пред финал
20 Май 2025

БТА, БНТ и БНР излизат на протест за по-високи заплати
12 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?