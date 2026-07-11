Вицепремиерът Иво Христов заяви, че решението България все пак да покаже резерви към 21-вия пакет от санкции срещу Русия е "калибриране на европейската политика". Такава е позицията на премиера Румен Радев и тя е уважена, каза Христов по БНТ. Не стана ясно обаче как конкретно страната ни калибрира политиката на Европа. Заседанието на Европейския съвет по този въпрос тепърва предстои. Христов потвърди, че и Италия има позиция, подобна на българската, що се отнася до руския патриарх Кирил.

Намерението страната ни все пак да не наложи вето на санкциите беше обявено в интервю от военния министър Димитър Стоянов, който изтъкна, че все пак не са изчезнали резервите към включването на руския патриарх Кирил и един от акционерите в "Лукойл" Вагит Алекперов в санкционния списък. Това е рязка промяна на позицията, като се има предвид, че в края на юни в Брюксел премиерът Румен Радев няколко пъти обяви, че България ще наложи вето на санкциите заради включването на руския патриарх и Алекперов.

Сега Христов каза, че "вкарването на религиозен момент във въоръжен конфликт може да има сериозни последици" и сравни евентуални санкции срещу главата на руската православна църква с югославските войни през 90-те години на 20 век, които избухнаха и по религиозни причини. "България в момента прави голяма услуга на Европа", каза той. И допълни, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да благодари на България, защото много украинци, бягащи от войната, са намерили убежище у нас. За Алекперов Христов заяви, че България трябва да избира - да остане без гориво или да подкрепи санкциите.

Вицепремиерът атакува ПП-ДБ, като каза, че "десницата създава батак и злорадства, когато управлението се опитва да го оправи". Поводът за думите му бе договорът за "Боташ", който беше замразен за 15 месеца след разговор между Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара преди срещата на лидерите на НАТО. За отбелязване е, че на всеки конкретен въпрос на водещата за газ и енергетика, Христов заявяваше, че това не е неговият ресор, но въпреки това настояваше, че договорът с "Боташ" ще е печеливш, като отбеляза, че като президент Радев не бил казвал, че този договор е печеливш, но тепърва щял да стане. "Десницата често създава батак, а след това злорадства, когато ние се опитваме да оправим този батак. Правителството на Кирил и Асен остави България без газ (истината е, че през пролетта на 2022 г. руският президент Путин спря газа за България заради подкрепата ѝ към Украйна - б.р.). В такива условия на форсмажор беше сключен договорът с "Боташ". Той можеше да бъде много печеливш, но съвсем съзнателно сглобките не го натоварваха със съответните количества газ, капацитетът не работеше и ги натрупахме задължения“, каза вицепремиерът, като твърдеше, че задълженията от половин милиард долара няма да бъдат плащани сега, но "тъй като не ми е ресор, не знам кога". На забележка на водещата, че липсва всякаква прозрачност около сделката с "Боташ", Христов контрира, "че при всяка сделка няма прозрачност и това е съвсем нормално". Накрая той каза, че до 2 седмици "Прогресивна България" ще представи управленската си програма.