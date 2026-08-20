Иво Христов намекна, че изборът на Бургас за “Евровизия" е политически

Вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса "Евровизия" индиректно призна, че изборът на Бургас е бил политически, като критикува управлението на столицата, чийто кмет е Васил Терзиев (ПП-ДБ).

"Не приемам критиките относно избора на Бургас, тъй като той отдавна е доказал, че има работещ икономически модел и промените са видими. В София имаме криза в управлението последните години и съвсем логичен е изборът на Бургас", заяви Христов в Бургас, където се срещна с кмета Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината.

Христов съобщи също така, че правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на "Евровизия 2027". От тях 15 млн. евро са гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, а останалата част е за текущи нужди. Вицепремиерът уточни, че все още не може да посочи конкретна сума за бюджета за 2027 г., тъй като проектът не е готов и предстои да премине през процедурите по обсъждане и съгласуване.

"Ние искаме до края на годината, заедно с БНТ, да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия. Ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли", посочи и Димитър Николов.

Кметът допълни, че към момента няма окончателни суми за всички разходи по подготовката. "Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни към днешна дата нямаме. Имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, които трябва да кажем като средства, а по-скоро това, че трябва да има много стриктно съгласуване, обявяване на обществените поръчки, защото сроковете ни притискат."

"Да не забравяме, че основната част от съоръженията, техниката и оборудването пристига от Китай. И това е изключително бавно, заради сложните глобални процеси в света", сподели още той. Димитър Николов определи ролята на вицепремиера Иво Христов като изключително важна за координацията между институциите: "Към момента има минимум пет министерства, които имат отношение към събитието, затова с неговия авторитет ние ще изчистим именно тези бързи връзки."

Кметът на Бургас заяви още, че няма отношение към предложенията за талисман на българската "Евровизия".

София иска информация защо е отхвърлено домакинството ѝ

Столичната община е изпратила официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на "Евровизия 2027", съобщи пресцентърът на общината.

Общината иска и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може, за да бъде "Евровизия 2027" успех за България, но имаме и въпроси", казва кметът на София Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

БНТ отговори същия ден с писмо, в което казва единствено, че ще отговори "своевременно" на запитването.