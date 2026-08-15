"Евровизия" обмисля нови правила срещу политическия вот

ЕПА/БГНЕС Причина за промените е главно масираното гласуване за Израел, което в две поредни години стигаше за второ място на участника им. На снимката: Ноам Бетам, който остана подгласник на Дара.

Организаторите на "Евровизия" предлагат големи промени в правилата, за да ограничат кампаниите за гласуване, които имат за цел да повлияят на резултатите, съобщи Би Би Си. Според сегашната система зрителите могат да гласуват до 10 пъти за своя фаворит по телефона чрез текстово съобщение или онлайн.

В писмо до обществените медии от държавите, които участват в надпреварата, Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) предлага вотът да е изцяло онлайн и публиката да бъде задължена да избере своите три любими песни, вместо да има възможност да гласува многократно за един и същ участник, отбелязва БТА.

От EBU заявиха, че политически мотивираното гласуване е станало "постоянно явление" и се възприема от мнозина като "дълбоко обезпокоително". Правилата за гласуване са подложени на строг анализ, след като правителството на Израел насърчи феновете да гласуват многократно за участника на страната през 2025 г. Тогава песента на Ювал Рафаел New Day Will Rise се класира на 15-о място според гласовете на журито, но надмина всички останали участници в зрителския вот, събирайки 297 точки. В крайна сметка Рафаел завърши на второ място в общото класиране.

Впоследствие редица обществени медии изразиха съмнения относно това как Израел е постигнал толкова висок резултат. Те посочиха факта, че официални профили в социалните мрежи, свързани с израелското правителство - включително този на министър-председателя Бенямин Нетаняху - са призовавали хората да гласуват за Рафаел 20 пъти, което е максимално разрешеното по това време, припомня Би Би Си.

В отговор Европейският съюз за радио и телевизия промени правилата за 2026 г., намалявайки максималния брой гласове на 10. Въпреки това организацията беше принудена да отправи официално предупреждение към израелската обществена медия Kan в навечерието на конкурса, след като тя публикува видеоклипове, призоваващи феновете да "гласуват по 10 пъти за Израел". Това масирано гласуване отново изведе на втора позиция Ноам Бетан, който бе много по-назад след оценките на журито. Все пак българката Дара го задмина със съкрушителна преднина - най-голямата в историята на кокурса.

Последните предложения биха сложили край на възможността да се дават множество гласове за една и съща държава, макар че най-запалените фенове все пак биха могли да регистрират допълнителни профили с различни методи за плащане, отбелязва Би Би Си. "Вярваме, че тези промени ще помогнат за намаляване на ефекта от мобилизираното колективно гласуване, без това да застрашава честността или доверието в конкурса", се посочва в писмото, за което първо съобщи шведският вестник "Афтонбладет".

От EBU коментираха пред Би Би Си: "Можем да потвърдим, че започнахме да проучваме възможността за преминаване изцяло към онлайн гласуване на публиката за песенния конкурс "Евровизия", като повече подробности ще бъдат обявени през следващите месеци".

"Дори без големи платени кампании и при система за гласуване, чиято коректност можем да гарантираме, стана ясно, че днешният геополитически климат насочва вота към определени артисти по причини, които имат много малко общо с техните изпълнения", се казва в съобщението. "Това не е нищо ново в историята на "Евровизия" - виждали сме го да се случва и преди - но този път то е трайно явление и за мнозина е дълбоко тревожно. Нашето проучване сочи към две промени: преместване на вота на публиката изцяло онлайн и въвеждане на изискване да се гласува за повече от един участник, например за трите си фаворита", продължава писмото, подписано от зам.-генералния директор на EBU Жан Филип де Тендер и председател на референтната група за "Евровизия" към EBU Ана Мария Бордас.

Причината за преминаването към изцяло онлайн гласуване са техническите затруднения при изискването феновете да избират няколко различни участници чрез SMS или телефонно обаждане. Великобритания вече премина към изцяло онлайн гласуване, започвайки от тазгодишния конкурс, допълва Би Би Си.

В отделно изявление EBU разкри, че израелската козметична компания Moroccan Oil е прекратила спонсорството си за "Евровизия" след шест години партньорство. Не е посочена причина за края на сътрудничеството, в рамките на което марката осигуряваше професионални фризьори и продукти за коса за участващите артисти.

Новината е част от поредица динамични промени за 70-годишния конкурс. По-рано тази седмица организаторите обявиха, че обществените медии вече няма да имат право да домакинстват събитието, ако тяхната държава е въвлечена във "въоръжен конфликт" или "чувствителна геополитическа ситуация". Те също така повишиха минималната възраст на изпълнителите от 16 на 18 години и въведоха по-строги правила относно използването на предварително записани беквокали в конкурса.

Би Би Си отбелязва още, че в четвъртък беше обявено, че домакин на конкурса през 2027 г. ще бъде българският крайбрежен град Бургас. 71-ото издание на конкурса ще се проведе от 11 до 15 май 2027 г.