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Предлагат бургаския гларус за емблема на „Евровизия 2027“

От кукления театър в града издигат кандидатурата на герой от свой спектакъл за символ на конкурса

Днес, 17:43
Държавен куклен театър - Бургас

Артистите от Държавния куклен театър в Бургас предложиха гларусът от техния спектакъл „Бургаски гларуси“ да се превърне в емблема на "Евровизия 2027", след като вчера стана ясно, че морският град е определен за домакин на предстоящото издание на музикалния конкурс.

„Еврогларус“ е името, което от трупата са избрали за бъдещия маскот (символичен персонаж или герой, който представя дадено събитие, организация, град или марка). „През годините песенният конкурс е имал различни маскоти, но според нас най-подходящият за Бургас е именно гларусът – свободолюбив, колоритен, артистичен и неразделна част от духа на морския град. А неговият неповторим „музикален“ глас е звукът, с който всички сме свикнали в Бургас – част от ежедневието ни и истинска звукова запазена марка на града“, отбелязват в своите социални канали от театъра.

„Какъв по-подходящ маскот на Евровизия и символ на Бургас от бургаския гларус? А кой по-добре може да създава кукли и маскоти от Куклен театър – Бургас?“, пишат от екипа на институцията. Птиците от спектакъла „Бургаски гларуси“ са проектирани и изработени специално за уличното представление на кукления театър в града под режисурата на Петър Тодоров. Сценографията и куклите за него са дело на Айтен Огюджю. Петте гларуса – Цура, Руска, Вели, Виктор и Пухи – са триметрови кукли на кокили с размах на крилете над два метра. Те са предвождани от морския спасител Шамандур Паламудов и представят по комичен и атрактивен начин характерни образи от градската среда на Бургас, припомня БТА.

Премиерата на „Бургаски гларуси“ беше през август 2025 г. в рамките на Международния фестивал на открито „Дни на куклите“ в Бургас. След това спектакълът бе представян и в други градове и фестивали в страната, а неговите герои станаха атрактивна част и от старта на втория ден на българския етап от Колоездачната обиколка на Италия (Giro d`Italia) в Бургас на 9 май тази година.  

„Нека ЕВРОГЛАРУС посрещне Европа в Бургас и разпери криле над най-голямата музикална сцена!“, пожелават бургаските кукленици във Фейсбук и призовават в публикацията своите последователи да споделят мнението си за предложението, както и да го подкрепят с коментар, реакция и споделяне.

 

 

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