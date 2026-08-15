Бургас пуска маршрутки до Истанбул за "Евровизия"

Повече полети до Бургас, но и офис на летището в Истанбул и маршрутки оттам – така правителството и община Бургас се надяват да осигурят транспортната свързаност на града за "Евровизия" догодина. Това се очертава и като един от най-трудните въпроси за решаване пред домакинството.

След последните ремонти на летище Бургас през 2025 г. и 2026 г. пистата е обновена и може да обслужва 21 самолетодвижения на час и около 50 000 пътници на денонощие, обясни операторът на аерогарата - „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, пред БТА. Проблем обаче са полетите, които в момента са твърде недостатъчно да поемат потока от туристи за "Евровизия". Министерството на туризма вече е започнало да води преговори с авиокомпании за увеличаване на полетите догодина, съобщи днес пред "Нова телевизия" министър Илин Димитров. За него е важно страната да задържи новите линии от „Евровизия“ и след приключването на песенния конкурс, за да се популяризира наистина българското Черноморие.

Кметът Димитър Николов също обяви, че основно ще се разчита на местното летище. "Договорили сме се с нашия национален оператор многократно да се увеличат полетите", коментира Николов пред БНТ. Ще се използват обаче и летищата във Варна и София, както и едно от най-натоварените летища в Европа – Истанбул. „Летище Истанбул се намира на по-кратко разстояние, отколкото е летище София. Там кацат самолети ежедневно от цял свят. Разговаряли сме предварително с мениджмънта да осигурим офис и добра логистика за шатълни връзки, така че да имаме възможност и частният бизнес да се включи с транспортна логистика и всеки, който желае да стигне до Бургас по най-краткия и бърз начин, да пристигне,“ каза бургаският кмет.

Ще се увеличат и броят на автобусите на градския транспорт, както и междуградските линии между Бургас и останалите градове, свързани с проекта за „Евровизия“. Кметовете на София и Варна – Васил Терзиев и Благомир Коцев, изразяват готовността си да помогнат с каквото могат в логистиката, за да се представи България отлично. „За много хора София ще бъде отправна точка към Бургас. За други - финална дестинация. А за гостите и за софиянци това трябва да бъде седмица, в която градът живее с "Евровизия" - на площади, сцени, в квартали и публични пространства,“ написа Терзиев във "Фейсбук".

Министерството на туризма също смята да промотира различни дестинации в рамките на домакинството. Според министъра, организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена тази година. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.

Градският транспорт

Към момента линиите на обществения транспорт в Бургас са 20. Пет от автобусните маршрути може да се използват за придвижване от "Арена Бургас" до автогара "Юг", както и до жп гарата. Една може да се използва като директна връзка от автогара "Запад" до залата. Една линия обслужва летище "Бургас" и кв. Сарафово. С нея може да се пътува от летището до залата, както и до автогара "Юг". Има линия от автогара "Юг" до кв. Крайморие, както и нощен транспорт от ж.к. "Славейков" до ж.к. "Меден Рудник", който минава през центъра града и автогара "Юг".

Хотелите

Бургаският регион има голяма леглова база – от нискобюджетни до 5-звездни хотели. На територията на общините Бургас, Несебър, Поморие и Созопол, има 155 000 легла, обясни кметът Николов пред БНТ. На въпрос за астрономическите цени, които се появиха тези дни веднага след обявяването на решението, министърът на туризма коментира, че пазарът сам ще ги регулира. „При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване“, каза той.

Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди "Евровизия 2027". Повод са появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на КЗП Александър Колячев пред Нова тв.

По думите му подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. "На мен ми звучи комично. Когато има ограничен брой места, е нормално при голямо търсене да има повишаване на цените. Но тук говорим за леглова база от над 200 000 души. За мен това е много изненадващо", коментира Колячев.

Той подчерта, че до май 2027 г. има достатъчно време пазарът да се регулира, а корекциите по думите му най-вероятно ще дойдат от самия бизнес.

КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начинът на представянето им може да нарушава изискванията.

Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи.