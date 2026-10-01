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"Вакханки" на Явор Гърдев обладаха и Античния театър в Пловдив

Българската премиера на мащабната продукция бе изпратена с продължителни овации

Днес, 14:05
Вакханките в спектакъла - 12 български и гръцки актриси, действат в забележителен синхрон.
НТ Иван Вазов
Вакханките в спектакъла - 12 български и гръцки актриси, действат в забележителен синхрон.

Първата българска премиера на спектакъла "Вакханки" на режисьора Явор Гърдев беше изпратени със 7-минутни аплодисменти на Античния театър в Пловдив снощи. Мащабната копродукция на Народния театър "Иван Вазов" и Държавния театър на Северна Гърция най-сетне осъществи своята дългоочаквана първа среща с родната публика, продължавайки триумфалния си път след премиерата в митичния Епидавър и турнето в близо 15 древни амфитеатъра в Гърция и Кипър през лятото.

Сценичният свят на последната трагедия на Еврипид оживя пред близо 2000 зрители в Града под тепетата, сред които беше и министърът на културата Евтим Милошев. Международният актьорски състав, живата музика на британската група The Tiger Lillies и режисьорския прочит на Явор Гърдев превръщат древния сблъсък между Дионис и Пентей в съвременен разказ за властта, свободата, страха от непознатото и силите, които човекът се опитва да подчини.

В центъра на спектакъла бе актьорът Леонид Йовчев в ролята на Дионис – фигурата, около която се завихря целият драматургичен сблъсък във "Вакханки". Самуел Финци придава допълнителна сила и плътност на сценичното напрежение като прорицателя Тирезий. Впечатляващи образи изграждат членовете на международният актьорски състав в лицето на Лукия Михалопулу, Михаил Табакакис, Иван Николов, Иван Юруков, Мартин Димитров.

Особено силно впечатление направи хорът на вакханките – дванайсет актриси, които се движат и действат в забележителен синхрон. Те са Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

Екипът беше изправен пред предизвикателство в последния момент – поради заболяване на гръцкия актьор Александрос Милонас ролята на Кадъм беше поета от вокалния педагог на спектакъла Марк Модзелевски, отбелязват от Народния театър. Включването му и благодарностите на режисьора Явор Гърдев накрая бяха посрещнати с овации от публиката.

Сред звездите на спектакъла блестяха и музикантите от The Tiger Lillies с техните 11 оригинални козпозиции, създадени специално за "Вакханки", които звучаха на живо и се вплетоха в действието като самостоятелен глас в трагедията.

Пловдивската премиера продължи впечатляващия международен път на спектакъла – лятното турне в Гърция започна от древния театър в Епидавър, а след това постановката беше играна пред хиляди зрители в 15 антични театъра и открити сцени. Гръцката критика даде високи оценки, като открои режисьорската концепция на Явор Гърдев, силните актьорски изпълнения и необичайната среща между античната трагедия и модерния музикален свят на The Tiger Lillies.

Предстои премиера на "Вакханки" в София. Последната възможност за българската публика да види международната продукция в рамките на настоящото ѝ представяне в България е на 9 октомври в зала 1 на НДК.

„Вакханки“ е копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. и Държавния театър на Северна Гърция.

Музиката на група The Tiger Lillies е важна част от спектакъла.
НТ Иван Вазов Музиката на група The Tiger Lillies е важна част от спектакъла.
Поклонът по време на дългите аплодисменти.
НТ Иван Вазов Поклонът по време на дългите аплодисменти.
Сцена от спектакъла.
НТ Иван Вазов Сцена от спектакъла.
Режисьорът Явор Гърдев изказа своите благодарности.
НТ Иван Вазов Режисьорът Явор Гърдев изказа своите благодарности.
Поклонът по време на дългите аплодисменти.
НТ Иван Вазов Поклонът по време на дългите аплодисменти.
Няколко хиляди души на Античия театър аплодираха спектакъла.
НТ Иван Вазов Няколко хиляди души на Античия театър аплодираха спектакъла.
Леонид Йовчев в ролята на Дионис.
НТ Иван Вазов Леонид Йовчев в ролята на Дионис.
Вакханките
НТ Иван Вазов Вакханките
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Ключови думи:

Вакханки, Явор Гърдев, Античен театър в Пловдив, Епидавър, Леонид Йовчев, Самуел Финци

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