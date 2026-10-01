"Вакханки" на Явор Гърдев обладаха и Античния театър в Пловдив

Първата българска премиера на спектакъла "Вакханки" на режисьора Явор Гърдев беше изпратени със 7-минутни аплодисменти на Античния театър в Пловдив снощи. Мащабната копродукция на Народния театър "Иван Вазов" и Държавния театър на Северна Гърция най-сетне осъществи своята дългоочаквана първа среща с родната публика, продължавайки триумфалния си път след премиерата в митичния Епидавър и турнето в близо 15 древни амфитеатъра в Гърция и Кипър през лятото.

Сценичният свят на последната трагедия на Еврипид оживя пред близо 2000 зрители в Града под тепетата, сред които беше и министърът на културата Евтим Милошев. Международният актьорски състав, живата музика на британската група The Tiger Lillies и режисьорския прочит на Явор Гърдев превръщат древния сблъсък между Дионис и Пентей в съвременен разказ за властта, свободата, страха от непознатото и силите, които човекът се опитва да подчини.

В центъра на спектакъла бе актьорът Леонид Йовчев в ролята на Дионис – фигурата, около която се завихря целият драматургичен сблъсък във "Вакханки". Самуел Финци придава допълнителна сила и плътност на сценичното напрежение като прорицателя Тирезий. Впечатляващи образи изграждат членовете на международният актьорски състав в лицето на Лукия Михалопулу, Михаил Табакакис, Иван Николов, Иван Юруков, Мартин Димитров.

Особено силно впечатление направи хорът на вакханките – дванайсет актриси, които се движат и действат в забележителен синхрон. Те са Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова, Александра Гайдаци, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Ксения Граматику, Нефели Антиопулу и Поликсени Спиропулу.

Екипът беше изправен пред предизвикателство в последния момент – поради заболяване на гръцкия актьор Александрос Милонас ролята на Кадъм беше поета от вокалния педагог на спектакъла Марк Модзелевски, отбелязват от Народния театър. Включването му и благодарностите на режисьора Явор Гърдев накрая бяха посрещнати с овации от публиката.

Сред звездите на спектакъла блестяха и музикантите от The Tiger Lillies с техните 11 оригинални козпозиции, създадени специално за "Вакханки", които звучаха на живо и се вплетоха в действието като самостоятелен глас в трагедията.

Пловдивската премиера продължи впечатляващия международен път на спектакъла – лятното турне в Гърция започна от древния театър в Епидавър, а след това постановката беше играна пред хиляди зрители в 15 антични театъра и открити сцени. Гръцката критика даде високи оценки, като открои режисьорската концепция на Явор Гърдев, силните актьорски изпълнения и необичайната среща между античната трагедия и модерния музикален свят на The Tiger Lillies.

Предстои премиера на "Вакханки" в София. Последната възможност за българската публика да види международната продукция в рамките на настоящото ѝ представяне в България е на 9 октомври в зала 1 на НДК.

„Вакханки“ е копродукция между Народния театър "Иван Вазов", Фестивала "Атина – Епидавър", Vegas Cultural Co. и Държавния театър на Северна Гърция.