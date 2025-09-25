Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Санчо Финци и Захари Бахаров снимат филм за атентата в Сарафово

"Парчета живот" е кинодебют на журналистката Севда Шишманова

Днес, 12:11
Самуел Финци на снимачната площадка.
Климент Янев
Самуел Финци на снимачната площадка.

Започнаха снимките на игралния филм "Парчета живот", създаден по действителен случай – терористичния акт на летище "Сарафово" край Бургас през 2012 година. Тогава в атентат срещу автобус с израелски туристи загинаха българският шофьор, петима израелски граждани и ливанският атентатор. Режисьор на филма е Севда Шишманова, а сценария тя пише съвместно с Милена Петрова. Актьорският състав е международен: в главната роля се превъплъщава Самуел Финци - българският потомствен актьор, който от години има успешна театрална кариера в Германия, партнират му Захари Бахаров, Калоян Трифонов, Шимон Мимран, Том Грациани, Алма Диши и др.

Снимките стартираха в Бургас на същия терминал на летището, където е извършен атентатът. Ще продължат в района на село Юруково, Якоруда, откъдето е българският шофьор и чиято история е водеща във филма. Снимачният процес е разделен на две заради усложнената обстановка в Израел: работата ще бъде възобновена през пролетта на локации и в Тел Авив, където ще бъдат заснети историите на загиналите израелци.

Сценарият е създаден след проучване на интервюта с близките на загиналите и свидетели на атентата, материали и анализи по разследването, автентичен снимков и видео материал. Терористичният акт е разказан през последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора.

"През годините като международен кореспондент, когато отразявах атентати на различни места по света, винаги съм изпитвала огромна тъга, че зад статистиката в новините остават личните истории на хората, които загиват – с техните мечти и провали, любови и раздели, успехи и разочарования – светове, които изчезват в мига на експлозията. В нашия разделен от войни и омраза свят политиците окончателно загубиха най- големия си съюзник – хората и битката за хуманизма. Но аз вярвам, че творците все още могат да постигнат това с последната отанала ни емпатия. Като разказваме истории, ние намираме какво е общото в болката на всички – ценността на живота. Героите в моя филм минават през този единствен път, който имаме – да видим болката на другите", казва Севда Шишманова, чиято журналистическа биография повлиява избора на темата за първия й игрален филм.

Оператор на филма е Калоян Божилов, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер Виктор Андреев, композитор Петър Дундаков, костюмограф Кирил Наумов, грим Марина Бошнакова. Продуцент е "Ред Карпет" на Веселка Кирякова. 

"Парчета живот" е финансиран от Националния филмов център в копродукция с БНТ, 2Pilots Filmproduction DmbH (Германия), Фалкънуинг Студио и се реализира с подкрепата на "Фонд Култура" на община Бургас, община Поморие и община Якоруда. От израелска страна партньор е филмовата компания КM Production.

Финци и Никола Парашкевов
Климент Янев Финци и Никола Парашкевов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

атентат в Сарафово, Самуел Финци, Севда Шишманова

Още новини по темата

България връща на Ливан останките на атентатора от „Сарафово“
10 Апр. 2025

Албена Павлова и Самуел Финци са новите повелители на „Икар“
28 Март 2025

„Майка Кураж“ на Сатирата обра номинациите „Икар“
05 Февр. 2025

Ицко Финци: Жестоко критикувам артисти, които мрънкат на репетиция
01 Юли 2024

Самуел Финци сам във Вавилонската кула на „Венецианският търговец“
19 Май 2024

Явор Гърдев търси скрити сюжети във "Венецианският търговец"
29 Апр. 2024

Явор Гърдев поставя „Венецианският търговец“ със Санчо Финци в Народния
20 Февр. 2024

Санчо Финци посади червени цветя на сцената на Народния театър
26 Март 2023

Върховният съд опроверга Гешев за делото "Сарафово"
08 Март 2023

Малко и малки български следи на "Берлинале"
24 Февр. 2023

Самуел Финци гостува в Народния с "Един кон влязъл в бар"
30 Яну. 2023

По-малко Радичков в "Януари" на Андрей Паунов
22 Яну. 2023

Санчо Финци се завръща в България за премиерата на филма „Януари“
14 Яну. 2023

"Берлинале" ще покаже филм със Санчо Финци и Джон Малкович
21 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар