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"Вакханки" влезе в театъра, където е била премиерата му преди 2431 г.

Предстоят първите български представления на спектакъла по Явор Гърдев

Днес, 16:32
Стефан Здравески

Спектакълът "Вакханки" на режисьора Явор Гърдев бе представен снощи в Дион, Гърция, като част от гръцкото лятно турне на Народния театър "Иван Вазов". Според някои научни хипотези именно в амфитеатъра в подножието на Олимп се е състояло първото публично представление на трагедията от Еврипид преди повече от 2400 години.

"Имаме рядката възможност представлението ни да гостува в театъра, в който според хипотезата на група историци се е състояла премиерата на "Вакханки" преди 2431 години", съобщи Явор Гърдев във "Фейсбук".

Древният театър в Дион се намира в подножието на планината Олимп, край Катерини. 

Турнето продължава на 30 август в театър "Ликавитос" в Атина. На 2 септември "Вакханки" ще гостува в Древния театър във Филипи в рамките на фестивала "Филипи" в Кавала, а последното обявено представление от гръцкото турне е на 4 септември в Театър "Гис" в Солун.

"Вакханки" е българско-гръцка копродукция на Народния театър "Иван Вазов", фестивала "Атина – Епидавър" и Държавния театър на Северна Гърция. Премиерата на зрелищния спектакъл бе през юли в Античния театър на Епидавър в Пелопонес. В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, а Самуел Финци се превъплъщава в прорицателя Тирезий. Александрос Милонас изпълнява ролята на Кадъм, Лукия Михалопулу – на Агава, а Михаил Табакакис – на Пентей. В спектакъла участват още Иван Юруков, Мартин Димитров и Иван Николов, както и хорът на вакханките, съставен от български и гръцки актриси. Музиката на британското трио "Тайгър Лилис", създадена специално за продукцията и изпълнявана на живо, е част от сценичното действие.

След края на турнето в Гърция спектакълът ще има две премиери в България – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Билетите за тях са вече в продажба.

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Ключови думи:

Вакханки, Явор Гърдев

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