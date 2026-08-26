Канада ще се яви на "Оскарите" с "Нина Роза" с Галин Стоев

"Нина Роза", в който българският режисьор и актьор Галин Стоев играе главната роля, е избран да представлява Канада в категорията за най-добър международен филм на 99-ите награди "Оскар" през 2027 г., съобщиха "Холивуд рипортър" и "Скрийн дейли". Режисьор и сценарист е Женвиев Дулуд дьо Сел.

Драмата, която разказва за живота на български емигрант в Канада и завръщането му у дома, през февруари спечели "Сребърна мечка" за най-добър сценарий на кинофестивала "Берлинале", има отлични отзиви от критиката и реални шансове за номинация "Оскар". Филмът е копродукция между Канада, Италия, Белгия и България. От българска страна продуценти са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова. Сниман е почти изцяло у нас с участието на множество български актьори и натурщици.

"Щастлива съм и същевременно изпитвам уважение заради тази чест, която се отнася до цялото голямо семейство на филма – преди всичко от Квебек и Канада, но също така от България, Италия и Белгия", коментира Женвивев Дулуд дьо Сел, цитирана от канадската филмова агенция Telefilm Canada. "Опитахме се да направим нюансиран филм, който оставя място за поезия и размисъл и говори за дългосрочната цена на миграцията, за наследството и идентичността. Надявам се пътят на филма, особено в настоящия контекст, да продължи да обогатява разговорите ни по тези деликатни въпроси", казва режисьорката.

"Нина Роза" е вторият ѝ пълнометражен филм след Une colonie от 2018 г. В центъра на историята е българският имигрант Михаил, който след завръщането си от Канада в България е принуден да се изправи пред миналото, което е искал да забрави. В ролята е Галин Стоев – режисьор, актьор и бивш директор на Националния театър в Тулуза. Във филма филма участват още Мишел Цончев, София Станина, Екатерина Станина, Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

"Нина Роза" бе показан премиерно у нас на "София филм фест" през март т.г. в присъствието на екипа и бе приет много топло от родната публика. По-широкото му разпространение все още предстои.

99-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще се проведе на 14 март 2027 г. в Лос Анджелис. Предстои да бъде определен българският претендент, който ще бори в категорията за чуждоезичен филм, но отсега знаем, че ще подкрепяме чудесния "Нина Роза".