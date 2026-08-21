Италия се отказа от спора с Виена за Салиери

Италианското селище Леняго се отказва от продължилото повече от век настояване за връщането на тленните останки на композитора Антонио Салиери в родния му град. Така Салиери ще остане погребан в Централното гробище във Виена.

Композиторът дълго време е известен на широката публика най-вече заради легендата, че е бил завистлив съперник на Моцарт и дори е замесен в смъртта му. Тази версия стана особено популярна след наградения с 8 "Оскара" филм на Милош Форман "Амадеус" от 1984 ч., който разказва за антагонизма между двамата.

Решението е обяснено от кмета на Леняго Паоло Лонги с липсата на перспектива за преместване на останките. От 1924 г. градът неколкократно е настоявал Салиери да бъде погребан в родината си. "Ако Виена отказва преместването повече от 100 години, няма особен смисъл да продължаваме да настояваме", каза Лонги. По думите му отношенията между Леняго и Виена през последните години са се подобрили значително.

Последният опит за връщане на останките бе направен през 2025 г. по повод 200-годишнината от смъртта на композитора. Инициативата получи подкрепата на италианския външен министър Антонио Таяни и на посланика във Виена Джовани Пулиезе. Макар останките да не бяха преместени, според Лонги австрийските власти са проявили по-голяма готовност за сътрудничество. Кметът на Леняго беше поканен на възпоменателните прояви във Виена и посети гроба на Салиери в Централното гробище. Сред участниците в честванията беше и диригентът Рикардо Мути, почетен гражданин на Леняго.

В полза на запазването на гроба във Виена е и предполагаемото желание на самия Салиери да бъде погребан там. Композиторът е роден на 18 август 1750 г. в Леняго, но още на 16-годишна възраст заминава за Виена, където прекарва почти шест десетилетия. Той става капелмайстор на императорския двор, създава семейство и умира във Виена през 1825 г. Съпругата му и негови потомци също са погребани там.

Леняго възнамерява занапред да постави акцента не върху гроба, а върху музикалното наследство на Антонио Салиери. Кметът Лонги отбеляза, че иска образът му като съперник и враг на Моцарт да бъде коригиран и Салиери да бъде оценяван като самостоятелна историческа и музикална личност.