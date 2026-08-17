На 36 почина актрисата Хейдън Панетиер

Американската актриса Хейдън Панетиер - звезда от популярни тв сериали като "Герои" и "Нашвил" и филма "Помни титаните", почина на 36-годишна възраст, предадоха световните агенции. Бащата на актрисата, Алън Панетиер, е съобщил за смъртта й в изявление, предоставено на Ей Би Си нюз.

"С дълбока тъга съобщаваме за трагичната кончина на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която донесе неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, и на милионите, които я гледаха на екрана", се казва в изявлението.

Причината за смъртта на актрисата не се съобщава.

Хейдън Панетиер, която на 21 август трябваше да навърши 37 години, започва кариерата си още като дете, снимайки се в реклами и сапунени опери. Ролята й на мажоретка със свръхсили в сериала "Герои" я изстреля към върховете на славата през 2006 г.

"Мисля, че "Герои" стана хит, защото е страхотна комбинация от всичко, което хората обичат - те обичат реализма, научната фантастика и неща като "Х-Мен", които им дават възможност да мечтаят за нещо по-голямо", каза Панетиер пред Асошиейтед прес през 2008 г. "А в сърцевината на сериала са тези човешки истории, с които хората могат да се идентифицират. И това просто грабна всички във всяка възрастова група", допълни актрисата.

Актрисата има и номинация за "Грами" за детски албум с рецитации, записан няколко години след излизането на анимационния филм "Животът на буболечките" (1998).

По-късно Хейдън Панетиер изигра ролята на дръзка новодошла в света на кънтри музиката, партнирайки на Кони Бритън в сериала "Нашвил", излъчван по Ей Би Си в продължение на четири сезона, преди да бъде спрян и възобновен по Си Ем Ти. Ролята в сериала донесе на Панетиер две номинации за "Златен глобус" за най-добра актриса в поддържаща роля. По време на излъчването на "Нашвил" 11 песни, записани от Панетиер за сериала, се появиха в класацията Hot Country Songs на "Билборд", включително две с участието на Кони Бритън.

По-малкият брат на актрисата, Янсен, който също беше актьор, почина на 28 години от сърдечно заболяване през 2023 г.

Хейдън Панетиер не криеше борбата си с алкохолната зависимост и депресията, включително след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 г. В интервю след излизането на мемоарите й през май т.г. Панетиер говори за споразумението за попечителство над 11-годишната й дъщеря, която живее постоянно с Кличко в Украйна. Новината за решението от 2018 г. предизвика заглавия, че актрисата се е отказала от попечителството. "Мисля, че съществува едно много разпространено погрешно схващане, че просто съм се отказала от детето си", каза Хейдън Панетиер. "Нищо не може да бъде по-далеч от истината".

Актрисата разказа, че Кличко е предложил дъщеря им да живее постоянно при него, когато детето е било на 2 години, тъй като Панетиер се е борила с психични проблеми и зависимост. Тя сподели, че е била в "ужасен цикъл" в продължение на години, в който е водила борба с депресия, тревожност, алкохолизъм и злоупотреба с наркотични вещества, докато просто се е опитвала да намери "изхода си от мрака".

Хейдън Панетиер постъпва в рехабилитационен център през 2015 г., докато снима "Нашвил".

Актрисата участва и във филми като "Писък 4", "Писък 6", "Помни титаните", "Ледена принцеса".