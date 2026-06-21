Откриха неизвестен ръкопис на Моцарт в Париж

Тетрадка с композиции на Волфганг Амадеус Моцарт - оригинален ръкопис, съдържащ седем произведения за арфа и флейта - е открита в Париж от служител на Националната библиотека на Франция (BnF). Творбите ще бъдат изпълнени публично за първи път в неделя, 21 юни, съобщи библиотеката пред АФП.

Става дума за "значително откритие, признато от специалистите", заяви директорът на BnF Жил Пеко. Находката хвърля светлина върху "младия преподавател Моцарт в диалог с неговата ученичка" и същевременно документира последния му престой в Париж през 1778 г.

Тетрадката съдържа около дузина "уроци по композиция", създадени от австрийския музикален гений, роден 1756-а и починал през 1791 г. Моцарт ги е преподавал ежедневно в Париж между май и юли 1778 г. на Мари-Луиз-Филипин дьо Бониер дьо Гин, дъщеря на херцога дьо Гин и изключително талантлива арфистка, обясни Франсоа-Пиер Гоа, уредник в музикалния отдел на Националната библиотека на Франция и откривател на ръкописа.

Добре съхраненият документ включва 44 страници, в които се намират и "седем произведения за флейта и арфа", като последното остава незавършено.

Тези композиции са създадени съвместно и "винаги тръгват от идея, предложена от Моцарт", посочват от библиотеката. В крайния резултат "почеркът на учителя и на ученичката се преплитат в различна степен".

Ръкописът е открит на 2 февруари тази година сред пакет анонимни музикални ръкописи, съхранявани в BnF. След експертна проверка в края на април неговата автентичност е потвърдена от Bibliotheca Mozartiana към Моцартеума в Залцбург - родния град на композитора.

В неделя, по случай Празника на музиката, седемте неизвестни досега произведения ще прозвучат за първи път. Те ще бъдат изпълнени пред поканена публика в Националната библиотека на Франция от музикантите на Филхармоничния оркестър на Радио Франс Матилд Калдерини (флейта) и Никола Тюлие (арфа).

Творбите с обща продължителност около 20 минути бяха записани през тази седмица и ще бъдат излъчени в понеделник от 15:00 ч. местно време по радио "Франс Мюзик". Оригиналният ръкопис ще бъде представен публично по време на концерта в неделя.