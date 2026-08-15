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Юлиан Вергов влезе в Европейската филмова академия

Общо седмина българи са новоприетите членове с право да гласуват за Европейските филмови награди

Днес, 00:13
Юлиан Вергов приема членството в Европейската филмова академия като голяма чест.
Eli Deli
Юлиан Вергов приема членството в Европейската филмова академия като голяма чест.

Известният актьор Юлиан Вергов е един от седмината българи, приети тази година за нови членове на Европейската филмова академия (European Film Academy). Другите новоприети наши сънародници от професионалната кинообщност, които ще имат право да гласуват за определянето на носителите на Европейските филмови награди, са продуцентът Поли Ангелова, актрисата Красимира Белев (позната и като Мира Котева – възпитаник на Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос Анджелис и бакалавър по театър и пърформанс от Университета в Хъл, Англия), филмовите разпространители Ваня Димитрова, Христо Христозов и Преслава Преславова, фестивалният селекционер Параскеви Карагеоргу. Новоприетите членове са обявени на сайта на институцията.

„Това е голяма чест. Толкова се гордея, че се присъединявам към Европейската филмова академия“, написа Юлиан Вергов на английски и руски в профилите си в социалните мрежи до сертификата за членството.

Европейската филмова академия през юни приветства 640 нови свои членове – филмови професионалисти от 50 държави. 51% от тях са жени, 48% са мъже, а 1% се идентифицират като небинарни. Те вече ще имат право да гласуват за излъчване на европейските филмови награди и да допринасят за подкрепата на европейското кино чрез членството си, отбелязват от EFA.

Европейската филмова академия понастоящем наброява 5700 членове в 60 страни. В момента неин президент е известната френска актриса Жулиет Бинош. През 2024 г. тя наследи на поста полската режисьорка Агнешка Холанд. 

В Управителния съвет на ЕФА e продуцентът Мира Сталева, която е единствената българка в 12-членния борд. Там тя представлява България, Молдова и Румъния.

Членове на Европейската филмова академия са повече от 60 български кинотворци. През последните три години – от 2024-та досега, в организацията са приети общо 26 български кинорежисьори, актьори, оператори, сценаристи, продуценти и разпространители. Сред тях са актьорите Мария Бакалова, Бойко Кръстанов, Мартина Апостолова, режисьорите Константин Божанов и Лиза Боева, сценаристите Теодора Маркова и Симеон Венциславов, изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров и др., припомня БТА. Всеки от тях може да гласува за Европейските филмови награди, както и да участва в събития на академията.

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Ключови думи:

Европейска филмова академия, Европейски филмови награди, Юлиан Вергов

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