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Лиза Боева ще гласува за наградите „Златен глобус“

Тя е втората българка, която участва в процеса по определяне на номинациите и носителите на отличията

19 Юни 2026
Доц. Лиза Боева ще има възможност да гледа преди всички най-новите световни филмови заглавия.
Личен архив
Доц. Лиза Боева ще има възможност да гледа преди всички най-новите световни филмови заглавия.

Българският изкуствовед, филмов сценарист и режисьор доц. д-р Лиза Боева е избрана сред международните гласуващи за наградите „Златен глобус“ от 2026 г., научи БТА. Тя ще участва в процеса по определяне на номинациите и носителите на едни от най-престижните отличия в световната филмова и телевизионна индустрия.

„Много се вълнувам, най-вече защото имам възможност да гледам кино, и то преди всички. Тоест, мога – както се случва, когато съм на световен кинофестивал – да гледам най-новите заглавия и да имам възможността сама да правя преценки. Не да се осланям на чуждо мнение“, коментира Лиза Боева. 

„Все още не се е образувал шлейф от недоволство или одобрение, все още нищо не се знае – даден филм ще се превърне ли в хит, или ще тлее в общата маса... И аз мога без да съм обременена от знание за награди, похвали, чужди думи сама да образувам свое мнение, свои мисли. Ей това много ми харесва. Както и възможността да гледам кино. Тук се включват не само филми и сериали, но и шоута, стендъп пърформанси... Много ме вълнува това ново пътешествие, нямам търпение“, споделя Боева, предвкусвайки удоволствието от новите си международни ангажименти.

Лиза Боева е член на Европейската филмова академия, университетски преподавател и съосновател, заедно със съпруга си – големият актьор Ицхак Финци, на образователната платформа „Филизи 33“.

Боева е родена на 22 август 1978 г. в София. Завършва средното си образование в Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура през 1997 г. Следва в Санктпетербургския държавен университет, където защитава магистратури по журналистика и история на изкуството. След това изучава филмова и телевизионна режисура в НАТФИЗ в клас на проф. Георги Дюлгеров и проф. Светослав Овчаров.

Работила е като лектор по история на изобразителното изкуство в Европа и Америка с фокус италиански и северен Ренесанс. От 2011 г. е щатен преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ. Придобива научна степен „доктор“ с дисертация на тема „Американските битници и хипита“. Сценаристка и режисьорка е на документални и игрални филми, отличавани с международни награди, сред които „Лятото на Мона Лиза“, „Аз бях Джек Керуак“, „Уилям Шекспир: най-известният човек, който никога не е съществувал“ и др.

Първият български киновед, дал гласа си в определянето на наградите "Златен глобус", е проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева - през 2025 година.

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Ключови думи:

Лиза Боева, Златен глобус, Европейска филмова академия, Ицхак Финци

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