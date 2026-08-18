Италианци наредиха "Физика на тъгата" сред 10-те шедьовъра на века

Италианският в. "Кориере Фиорентино" постави романа "Физика на тъгата" на Георги Господинов сред десетте литературни шедьовъра на настоящия век.

"Истинските шедьоври понякога остават в сянка, появяват се отново в книжарниците след няколко години или остават известни само на осведомените читатели в продължение на години, преди да стигнат до широката читателска аудитория", пише изданието. Сред тези произведения "Кориере Фиорентино" поставя "Физика на тъгата" от 2013 г., като припомня, че Господинов е получил италианската награда за литература "Премио Стрега Еуропео" за "Времеубежище", носител и на международен "Букър" – "красив роман, но не на нивото на шедьовъра му".

Сред другите произведения в класацията е "Сатанинско танго" – "първият неразбран шедьовър на нобеловия лауреат Ласло Краснахоркаи", който излиза в Италия едва след като английският превод печели "Букър" през 2015 г. Краснахоркаи бе удостоен с Нобела за литература през 2025 г.

Там е и полската писателка Олга Токарчук, също носител на Нобелова награда, но през 2019 г. Според "Кориере Фиорентино" "Книгите на Яков" е нейният най-амбициозен и обемен роман (1120 страници), но може би най-добрият вход към света на Токарчук е "Карай плуга си през костите на мъртвите". Изданието отбелязва, че най-забележителната черта на полската писателка е способността ѝ да съчетава жанрове, и именно в тази книга – едновременно трилър и феминистка алегория – това се проявява най-добре.

В селекцията е и трилогията "Ослепително" на румънския писател Мирча Картареску, която трудно намира път към масовия читател заради големия си обем. "Кориере Фиорентино" дава висока оценка и на "Последният самурай" от американската писателка Хелън ДеУит, който се възражда 20 години след премиерата си благодарение на включването му от "Ню Йорк таймс" в списъка на най-добрите книги на настоящия век.

Изданието насочва вниманието на читателите и към "2666" на Роберто Боланьо, "Облакът атлас" на Дейвид Мичъл и "Аустерлиц" на В. Г. Зебалд.