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Филм с малко българско участие е отличен и в Сан Себастиан

Голямата награда от кинофестивала "Златна раковина" е за ветерана Майк Лий

Днес, 15:34
Аманда Кернел със "Сребърната раковина" за "Ледена земя".
ЕПА/БГНЕС
Аманда Кернел със "Сребърната раковина" за "Ледена земя".

Наградата "Сребърна раковина" за най-добър режисьор на кинофестивала в Сан Себастиан отиде при Аманда Кернел за "Ледена земя" (Brace Your Heart), филм с българско миноритарно участие. Копродукцията на Швеция, Норвегия, България, Дания и Исландия участва в основния конкурс на фестивала, а в Торонто по-рано спечели специалната награда на журито в програмата Platform. От българска страна копродуценти на филма са братя Калинови чрез компанията си Invictus.

Парадоксът на българското кино тази година е, че почти на всички големи фестивали - Берлин, Кан, Венеция, сега Сан Себастиан - участва и често дори "печели" награда като копродуцент или участник в екипа на филм. Проблемът е, че творчески нито един от тези филми не е български. Това важи включително за лентата, която ще ни представя на "Оскар"-ите напролет и преди дни спечели голямата награда за българско игрално кино "Златна роза" - "Мечтаното приключение", по режисура и сценарий на германката Валеска Гризебах.

Голямата награда на фестивала "Златна раковина", както и наградата за най-добър сценарий, спечели последният филм на Майк Лий "Нежна и любяща грижа". Британският режисьор и сценарист, който е на 83 години, е известен със своите дълбоко човешки истории, донесли му седем номинации "Оскар" и "Златна палма" от Кан (за "Тайни и лъжи"). Лий не присъства лично в Испания, за да получи призовете си. Ветеранът в момента се намира в Ню Йорк за американската премиера на филма си, затова благодаря във видеообръщение.

"Нежна и любяща грижа" спечели и "Сребърна раковина" за най-добро изпълнение на главна роля за актрисата Кейт О’Флин, която сподели наградата с Аста Кама Огъст за ролята ѝ във Growth of the Soil. Филмът, режисиран от Ханс Петер Моланд, получи и наградата на журито за най-добра операторска работа. Специалната награда на журито беше присъдена на "Граница", режисиран от Ай Бяо.

Хавиер Камара спечели "Сребърна раковина" за най-добро изпълнение в поддържаща роля за участието си в "Още 5 минути". Наградата на публиката на град Доностия/Сан Себастиан беше присъдена на "Черното топче", който предстои да видим през октомври на "Синелибри".

В Сан Себастиан имаха премиери още два филма с българско участие. Това са "Обувките на баща ми", пълнометражен дебют на режисьора Христо Симеонов, и "Каквото остава" на турския режисьор Йешим Устаоглу, където копродуцент е Стефан Китанов, а оператор - Кирил Проданов. 

Екипът на "Нежна и любяща грижа" триумфира с наградите в отсъствието на режисьора Майк Лий.
ЕПА/БГНЕС Екипът на "Нежна и любяща грижа" триумфира с наградите в отсъствието на режисьора Майк Лий.
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Ключови думи:

Сан Себастиан, Ледена земя

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