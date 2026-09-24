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На 88 г. почина любимата на Висоцки Марина Влади

24 Септ. 2026
Марина и Владимир Висоцки
Марина и Владимир Висоцки

Във Франция на 88 години почина известната актриса и певица Марина Влади, съобщава Le Monde. 

Марина Влади е родена през 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти – оперен певец и балерина. Истинското име на актрисата е Екатерина-Марина Полякова-Байдарова. В първия си филм се снима едва на 11-годишна възраст. В кариерата си участва в около 100 филма. През 1963 г. получава наградата за най-добра женска роля на Международния филмов фестивал в Кан за превъплъщението си във филма "Съпружеското легло" на Марко Ферери. Сред най-известните ѝ роли е тази в "Принцеса дьо Клев" на Жан Деланоа. Работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. 

Влади е била член на Френската комунистическа партия, което ѝ е позволявало свободно да пътува до Съветския съюз и да общува с представители на съветската творческа интелигенция. Тя се снима и в няколко съветски филма. През 1970 г. се омъжва за прочутия съветски актьор, поет и автор на песни Владимир Висоцки, с когото остава до смъртта му през 1980 г. По-късно пише за него книгата "Владимир, или прекъснатият полет" и поставя спектакъл по нея.

През целия си живот Марина Влади се занимава и с обществена дейност. През 1971 г., заедно с известни актриси като Катрин Деньов и Жана Моро, тя подписва „Манифеста на 343-те“ с искане за легализиране на абортите. Влади се застъпва и за всеобщото право на достъпно жилище…

 

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Марина Влади, in memoriam

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