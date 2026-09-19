Цигуларка в БНР обяви гладна стачка заради ниските заплати

Цигуларката Ива Джаджева, солист-оркестрант в Симфоничния оркестър на БНР, обяви своето намерение да започне гладна стачка от 28 септември. Заявката ѝ е продължение на протестите на музикантите от всички състави на радиото заради ниските възнаграждения. "След година и половина агония просто предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестърът ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове. Пълни сме с отчаяние. Молим за внимание", каза музикантката. Вопълът ѝ стигна до международни медии като базирания в Ню Йорк Violin Channel, Slipped Disc и италианската страница с над 770 хил. последователи History of Music, но засега не и до властта.

Преди два дни Джаджева обяви мотивите си в писмо до президента на Република България Илияна Йотова, премиера Румен Радев и министъра на културата Евтим Милошев, както и до председателя и членовете на Комисията по култура и медиите в Народното събрание. Гладната стачка идва като отчаяна мярка след повече от година безрезултатни апели към политиците и обществеността от името на Симфоничния оркестър, Биг бенда, Оркестъра за народна музика и Смесения хор на БНР.

Музикантите настояват за допълнителни 350 000 евро към бюджета за 2026 г. и още 2 млн. евро за 2027 г., докато бъде изработен устойчив модел за финансиране на съставите. Джаджева обаче подчертава, че исканията на музикантите не се изчерпват с размера на възнагражденията. "Става въпрос за статута и професионалната перспектива на едни от най-значимите музикални състави в България, които ежедневно създават, изпълняват, записват и съхраняват българска музика. Част от културната памет на страната", пише тя. Цигуларката посочва още, че от встъпването в длъжност на настоящото правителство на Румен Радев не е проведена официална среща между Министерството на културата и представителите на музикалните състави на БНР, на която да бъдат обсъдени конкретните им предложения и проблеми.

Тя определя като особено тревожна ситуацията преди подготовката на България за "Евровизия" 2027. Според нея Симфоничният оркестър на БНР е изправен пред "сериозна кадрова и финансова криза", която застрашава нормалното му функциониране и развитието му като културен институт.

Протестът на цигуларката бе подкрепен от културни дейци като писателя Александър Секулов и композитора Румен Бояджиев. Водещата на предавания за класика в БНР Ирена Гъделева припомни, че обявяването на гладната стачка идва след заявлението на концертмайсторката Галина Койчева-Мирчева, че напуска оркестъра.

Симфоничният оркестър на БНР е създаден през 1948 г. Концертирал е в редица държави, а солисти и гост-диригенти на Симфоничния оркестър са били безброй световноизвестни български и чуждестранни изпълнители.

През 2025 г. музикалните състави на радиото изнасяха концерти, облечени в светлоотразителни жилетки, за да привлекат вниманието на обществеността, а на 6 март т.г. обявиха предупредително спиране на концертната си дейност в знак на протест. Тогавашният служебен министър на културата Найден Тодоров се ангажира да се потърсят начини за присъединяване на оркестрите към културните институти, за да се осигури допълнително финансиране. До момента обаче няма промяна в статута на съставите.