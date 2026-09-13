Вандалски акт беляза откриването на фестивала „Панаир на куклите“

Грубо хулиганско посегателство помрачи откриващата вечер на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ в центъра на столицата снощи. Само няколко часа преди 17.30 ч., когато изложбата „80 години в 80 кадъра“ в Градската градина пред Народния, посветена на годишнината на Кукления театър, символично трябваше да отвори врати, организаторите установиха, че част от паната са били вандалски изпочупени. Експозицията проследяваше историята на театъра чрез подбрани фотографии, запечатали емблематични спектакли, творци и незабравими мигове от неговото развитие.

„В навечерието на отбелязването на 80-годишнината на Столичен куклен театър беше извършено посегателство не просто върху една изложба, а върху труда, историята и паметта на поколения хора, които са градили, творили, успявали и оставяли своя отпечатък… Това носи обида и разочарование. Не само заради нанесената материална щета, а заради отношението към културата, към труда на хората и към историята, която принадлежи на всички нас“, с огорчение отбелязват артистите от Кукления театър в своята официална страница във Фейсбук, подчертавайки, че това безобразие се случва в самия център на София.

„Екипът на Столичен куклен театър няма да позволи този акт да помрачи празника ни. Напротив! Шегуваме се, че феновете на кукленото изкуство стават неконтролируеми! Считаме, че развилата се ситуация е още едно, макар и леко тъжно доказателство, колко много имаме нужда от театър, от култура, от образование, от изкуство и от хора, които СЪЗДАВАТ!“, заключават организаторите на събитието, опитвайки се да бъдат оптимисти.

Артистите кукленици обещават на своята публика, че ще продължат да творят, да работят за нея и да пазят историята си. „Защото 80 години Столичен куклен театър са 80 години труд, мечти, талант и любов към театъра... И това не може да бъде счупено!“, категорични са те.

Въпреки неприятния инцидент 14-ото издание на фестивала „Панаир на куклите“ все пак бе открито с подобаващо настроение в СКТ на ул. „Гурко“. Актрисата Тита Якобели, която представи своя куклена версия на „Чайка от Чехов бе извикана три пъти на бис след края на 60-минутния моноспектакъл на театралната компания „Чайка“ от Белгия. В представлението зад кулисите на сцената една възрастна актриса, Чайка, се опитва да си спомни защо е там. Млада жена идва, за да ѝ припомни – тази вечер тя трябва да изиграе за последен път ролята на Аркадина в „Чайка“ от Чехов. Макар че паметта ѝ избледнява, тя е твърдо решена да изнесе това последно представление. Опитва се да се придържа към сюжета, но конфликтът със сина ѝ Константин и многократните изневери на любовника ѝ Тригорин скоро я връщат обратно в миналото. Там тя отново се свързва с младата актриса, която някога е била и е играла другата роля в драмата – тази на Нина Заречная…

На Тита Якобели принадлежат идеята и режисурата на спектакъла в сътрудничество с Наташа Белова (която е и сценограф). Музиката е на Симон Гонсалес, хореографията – на Никол Мосу.

Преди представлението фестивалът бе открит от директора на Столичния куклен театър – Иван Райков, който покани на сцената Кирякос Аргиропулос, дългогодишния предишен директор на културния институт и създател на панаира.

Тази вечер в СКТ на ул. „Гурко“ 14 ще се играе премиерният спектакъл за възрасти „Франкенщайн“ – международна продукция, очаквана като един от акцентите в програмата на Фестивала за уличен и куклен театър. В него класическият сюжет на Мери Шели ще се срещне с движението, съвременните сценични средства и част от инструментите на изкуствения интелект, за да постави болезнено актуална тема: кой всъщност е чудовището – този, който е създаден, или онзи, който е отказал да обича своето творение?...

Автор е Хосе Пучадес (Пуча) със съдействието на Хулиета Г. Роке. Сценична версия, режисура и хореография: ZERO EN CONDUCTA, Испания – Хосе Пучадес (Пуча) и Хулиета Г. Роке. Кукли и маски – Бруно Белли, Испания. Сценография – Ива Гикова, костюми – Свила Величкова, музика – Мишо Шишков, мултимедия – Васил Лесов. Участват артистите Галина Савова, Диляна Спасова, Ивет Лазарова-Торосян, Мариета Петрова, Николай Бакърджиев и Яница Халачева.

„Панаир на куклите“ се организира от Столичен куклен театър, с финансовата подкрепа на Столична община и е част от Календара на културните събития на София.