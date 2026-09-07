Собствениците на Nu Boyana обещават да не продават Киноцентъра

Протест на български филмови дейци и независими артисти се състоя пред Киноцентър „Бояна“. Както „Сега“ вече писа, повод за свикването му са опасения в съсловието, че след изтичането на 20-годишния приватизационен договор по-късно през есента, в тази ключова за българското кино структура филмопроизводството може да спре, ако инвеститорът разпродаде активите и се допусне друго предназначение на обекта. Протестиращите настояват държавата да извърши пълен одит на приватизационния договор и да обяви какво ще се случи с имота след изтичането на последното ограничение по договора на 17 ноември, тъй като се е появила информация, че на мястото на киноцентъра се планира изграждането на жилищен комплекс, предаде БГНЕС.

"Киноцентър "Бояна" не се продава", написаха в отговор на своята страница във Фейсбук собствениците на дружеството Nu Boyana Film Studios. „Продължаваме да снимаме. Продължаваме да инвестираме. И възнамеряваме да останем част от бъдещето на българското кино“, гласи изявлението им.

Габриел Георгиев, председател на сдружение „Алианс на независимите продуценти“, обясни днес, че протестът е организиран от български продуценти и част от настоящите служители на Киноцентъра. „Тук сме, за да поставим два въпроса пред управляващите: първо, какво ще се случи с Киноцентъра след изтичането на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември тази година, и второ: изпълнени ли са всички условия по договора надлежно, така че този имот да бъде придобит след изтичането на въпросния срок?“, каза Георгиев, цитиран от БТА.

Той отправи покана към Министерството на културата и ресорния министър Евтим Милошев да се включат в обявената за утре, вторник, пресконференция от 10.00 ч. в Националния пресклуб на БТА, която с документи и факти ще постави на обществено обсъждане бъдещето на Киноцентър „Бояна“, значението му като стратегическа инфраструктура за българското кино и аудиовизуалната индустрия и необходимостта от гаранции за запазването и развитието му като действащ киноцентър. Нейни организатори са алиансът и сдружение „Независим културен сектор“.

Павел Павлов, изпълнителен директор на „Аудио-Видео Орфей“, отправи молба държавата да влезе в своите функции и да каже дали всичко по досегашния договор е спазено. Той изтъкна, че регулаторните органи трябва да представят документ, в който подробно да бъдат описани клаузите на договора и техния статус на изпълнение. Весела Кондакова – представител на независимия културен сектор в качеството си на директор на Българска музикална асоциация, бивш служебен зам.-министър на културата, заяви: „Ние сме тук в ролята си на граждански активисти. Нашата цел е да защитим публичния интерес“.

Министърът на културата Евтим Милошев посочи вчера, че не смята, че в Киноцентър „Бояна“ филмовата дейност ще спре след изтичането на 20-годишния договор от приватизацията на дружеството. Той отговори на въпрос в предаването „Защо“ на бТВ, като от своя страна отправи въпроса кой говори от името на кинаджиите. По думите му има спекулации и търговски интереси, които влияят при този казус. Министър Милошев каза още, че според публично изявление на собствениците на Киноцентър „Бояна“ те нямат намерение да го продават или да променят предназначението му, а искат да го развиват.

От Nu Boyana Film Studios отбелязват в профила си в социалната мрежа, че през годините са получавали множество предложения за придобиване на Киноцентъра и негови активи. Те обаче не са приети, защото ръководството на дружеството не обмисля продажбата или разпродажбата на Киноцентър „Бояна“. Според тяхното изявление намерението им е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студиа в Югоизточна Европа.

Според Nu Boyana Film Studios лицето, което стои зад публичните позиции срещу Киноцентъра от името на продуцентска организация, преди това е представлявало пред собствениците интересите на други потенциални инвеститори, желаещи да придобият Киноцентъра, казва се в изявлението във Фейсбук. Собствениците са отказали да обсъждат разпродажба на дружеството и неговите активи. По думите им, след този отказ същото лице е започнало активна публична кампания, поставяща под съмнение бъдещето, дейността и изпълнението на задълженията на Киноцентъра.

Ръководството на дружеството припомня, че в актуалната си позиция по повод отправените през 2026 г. твърдения Агенцията за публичните предприятия и контрол посочва, че условията по приватизационния договор са изпълнени.

„Министерството на културата няма ясна позиция по този казус. По-скоро виждаме съпричастност към приватизатора“, коментира днес Габриел Георгиев. Протестиращите отричат твърденията, че действията им са свързани с търговски интереси. А проверка на алианса в Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ и Националната филмотека е установила, че едно от условията не е изпълнено – производството на поне 100 минути българска анимация.