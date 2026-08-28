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Правителството нареди финансова проверка на НДК

Инспекцията обхваща периода 1 януари 2024 – 30 юни 2026 г.

Днес, 12:31
НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023–2025, като през 2025-а тя достига 3,4 млн. лева.
БГНЕС
НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023–2025, като през 2025-а тя достига 3,4 млн. лева.

Правителството възложи на Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция на Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД (НДК) за периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана и от БТА. Решението е прието с оглед необходимостта от допълнително изясняване на финансовото състояние и управлението на дружеството и за защита на публичните финансови интереси. Повод за проверката са установени различия между публично представени данни за финансовото състояние на НДК и данните от финансовите отчети на дружеството.

Прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023–2025, като през 2025-а тя достига 3,4 млн. лева. Същевременно разходите за персонал нарастват с около 73 процента за периода, докато приходите се увеличават едва с около 17 процента. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 млн. лева.

В рамките на инспекцията ще бъдат проверени финансовото състояние на дружеството, приходите и разходите, вземанията и задълженията, инвестиционната дейност, както и законосъобразността на финансово-стопанската и отчетната дейност. Ще бъдат анализирани и възнагражденията на членовете на управителните органи и ключовия управленски персонал, включително съответствието им с нормативните изисквания. Инспекцията ще установи наличието или липсата на нарушения и причинени вреди на имуществото на дружеството.

През юни министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК. Според Съвета на директорите интерпретацията на данните не е точна. 

Припомняме, че в началото на юли Милошев смени борда на директорите на НДК с мандат на новите членове до провеждането на конкурсна процедура, но не повече от шест месеца, като за изпълнителен директор бе избрана Ия Петкова-Ангелова. Предишният изпълнителен директор на НДК Андрияна Петкова Татарова бе уволнена, след като избухна скандал с огромната заплата, която е получавала на фона на лошите финансови резултати на управляваното от нея дружество. Обявено бе, че независимо от влошените финансови показатели през последните години, възнагражденията на Съвета на директорите на НДК са се удвоили спрямо 2024 г. и почти са се утроили спрямо 2023-та, при положение че дружеството има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, обяви министър Евтим Милошев на пресконференция на 5 юни.

За възнаграждения на Съвета на директорите на НДК през 2023-та са били отделени над 103 000 евро, през 2024-та – 157 989 евро, а през 2025-а – 304 534 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през миналата година е било 200 681 евро, тоест тя е получавала месечно възнаграждение 13 680 евро, посочи тогава министърът на културата, който представи всички суми в евро. В интервю в ефира на бТВ Татарова отрече да е получавала такава заплата, но отказа да назове точна сума.

На 25 юни, на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, министър Милошев обясни, че е отстранил Татарова като член на Съвета на директорите на НДК, но това не я освобождава от отговорност.

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Ключови думи:

НДК, Андрияна Петкова Татарова, финансова инспекция, Евтим Милошев

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