Тръмп нареди седмица траур за Доли Партън

Доли Партън почина на 80-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми, съобщиха световните агенции. Родената в Тенеси певица отмени редица планирани участия през последната година. "Справям се с някои здравословни проблеми, на които просто не обръщах внимание, докато се грижех за Карл", споделя Партън в скорошно интервю за сп. "Пийпъл", спомняйки си за своя съпруг Карл Томас Дийн, който почина през март 2025 г. на 82. Двамата бяха женени близо шест десетилетия.

Изпълнителката на хита "9 to 5" по-рано тази година беше принудена да пропусне и събитие в увеселителния си парк Dollywood, след като беше диагностицирана с бъбречен камък, който й причинявал "много проблеми".

Тази вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в Трут Соушъл пост, с който нареди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина цяла седмица в памет на кънтризвездата:

"С голяма тъга съобщавам, че Доли Партън, една от най-великите кънтри певици - и не само - ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА, току-що почина.

Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало друга като нея и никога няма да има.

В нейна чест нареждам американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за период от една седмица, считано от тази вечер в 18:00 часа.

Почивай в мир, Доли! Светът те обича.

Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП"

Dolly Parton - Jolene 19880110 To everyone wanting to know if this is a reference to "JoJo": No, the Japanese series was developed in 1986, but Dolly wrote and recorded "Jolene" in 1973.Th... Dolly Parton - Jolene 19880110 To everyone wanting to know if this is a reference to "JoJo": No, the Japanese series was developed in 1986, but Dolly wrote and recorded "Jolene" in 1973.Th...

Сестрата на Доли Партън – Фрида, призова феновете да се молят за нея заради опасения за здравословното ѝ състояние. Фрида публикува емоционално послание в интернет: "Бях подтикната да помоля всички по света, които я обичат, да се присъединят към мен в молитвите".

Новината за кончината на една от най-разпознаваемите фигури в историята на кънтри музиката бе съобщена от нейния племенник Брин Сийвър с видео в Инстаграм. "Казвам се Брин Сийвър, син на Каси Партън, и днес представлявам семействата Партън и Оуенс, за да съобщя за смъртта на леля ми Доли Ребека Партън Дийн", казва той, цитиран от People.

Сийвър разкрива, че самата Доли го е помолила още преди години именно той да направи това съобщение, когато моментът настъпи. В продължение на повече от две десетилетия Брин е бил и ръководител на охраната ѝ.

"За мен е чест - чест, примесена с огромна гордост и дълбока тъга. Но тъгата остава при нас, не при Доли. Доли живя в светлината и сега е в ръцете на Исус, със сигурност посрещната от Карл (съпругът на певицата, който почина миналата година - б.р.), родителите си и безброй други хора, които са я гледали и са копнеели да я срещнат на небето", допълва племенникът ѝ.

Причината за смъртта на звездата към момента не е обявена. Според информацията, разпространена от семейството, Партън е починала в Нешвил. Семейството съобщи, че ще бъде организирана малка частна церемония само за близки роднини.

Тъжната новина идва само четири дни след като Партън говори пред списанието за здравословните проблеми, с които се е сблъсквала. Въпреки това Доли остава вярна на характерния си оптимизъм до последно. "Въпреки че още се лекувам, още работя! Познавате ме - както често съм казвала, намечтала съм се чак до ъгъла и все още имам толкова много неща, които искам да постигна, затова ще продължа да работя толкова дълго, колкото мога, за да видя как всичко оживява", казва тя само дни преди да си отиде от този свят. Звездата на кънтри музиката разкри, че заедно с екипа ѝ водят преговори с компании, които продуцират изпълнения с аватари - подобни на шоуто на АББА в Лондон, което жъне голям успех четири десетилетия след разпадането на групата.

Партън не е организирала турнета от 2016 г. През март, при първата си поява пред публика, певицата сподели, че е била "изтощена и изморена от скръбта" и е имала нужда да се възстанови духовно, емоционално и физически, като същевременно посочи, че здравословните ѝ проблеми не са я накарали да забави темпото си.

Доли Партън, известна колкото с песните си, толкова и със своята епохална гръдна обиколка, е популярна и с факта, че е един от големите спонсори на ваксината срещу ковид "Модерна", за чиято развойна дейност дарява 1 млн. долара. Тя е не само изпълнител, но и автор на песни, китарист, актриса, а също така и бизнесдама с усет. Изгражда и успешен увеселителен парк, наречен Dollywood, и развива широк кръг от благотворителни проекти.

Бъдещата звезда, родена през 1946 г. край река Литъл Пиджън в Тенеси, е четвъртото от 12 деца в семейство, което обитава едностайно бунгало без електричество и течаща вода. Две от тях не оживяват. За крайната бедност, в която израства, Доли пее в своите ранни шлагери Coat of Many Colors и In the Good Old Days (When Times Were Bad). Първите ѝ певчески изяви са в църквата на шестгодишна възраст. На 7 си акомпанира със самоделна китара, а на 8 нейният чичо ѝ подарява първия истински инструмент. Още като дете хубавият ѝ глас звучи в регионални радио и телевизионни програми, а на 13 записва първия си сингъл. Puppy Love за малка звукозаписна компания от Луизиана. Същата година среща Джони Кеш, който я окуражава.

Слава печели първо в дует с известния на времето си кънтрипевец Портър Уаганър и с участието си в телевизионни шоупрограми, в които пресъздава пародиен образ на русокоса красавица. През 70-те достига огромна популярност с песни като Joshua, Joleen и I Will Always Love You - разбила класациите две десетилетия по-късно в изпълнението на Уитни Хюстън, а всъщност написана от Доли за професионалната ѝ раздяла с Уагънър. Филмът "От 9 до 5", в който участва заедно с Джейн Фонда, ѝ носи световна известност.

През 1978-а идва и първата от 7 награди "Грами", които е спечелила до днес. В следващото десетилетие записва съвместни албуми с други звезди на кънтрито като Крис Кристофърсън, Уили Нелсън, Бренда Ли и Кени Роджърс (тогава за нея се чу и отсам Желязната завеса), продължава и блестящата си кариера в телевизията, а в някои страни като Япония билетите за концертите й се разпродават по-бързо от тези на Мадона. През 1986 г. открива "Доливуд" - неин собствен увеселителен парк, чиято цел е да създаде нови работни места в родния ѝ щат Тенеси.

В дългата си творческа кариера Доли Партън издава над шейсет албума и печели всички големи музикални отличия. Последният ѝ запис Rockstar, който излезе през 2023 г., включва дуети с легенди като Ринго Стар и Пол Маккартни, Роб Халфорд, Стинг, Стивън Тайлър, Стиви Никс и Майли Сайръс, която е нейна кръщелница.

Почитатели и музикални критици я описват като "национално съкровище".