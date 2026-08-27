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Почина "кралицата на точките" Яйои Кусама

Световноизвестната японска художничка бе на 97 години

Днес, 10:54
Яйои Кусама (1929 - 2026)
Яйои Кусама (1929 - 2026)

Японската художничка Яйои Кусама почина на 97-годишна възраст, предадоха световните агенции, като цитираха съобщение от Музея за съвременно изкуство в Токио, носещ нейното име. Тя е починала на 14 август в болница в японската столица.

Кусама беше един от най-значимите следвоенни артисти в Япония и стана световноизвестна с цветните си "точки", с които изпъстри своите картини, скулптури и музейни инсталации по целия свят. "Тя продължи да рисува до последните си дни, без никога да остави четката, и продължи своето изследване на вечната любов и вечната душа", се казва в изявление на Фондация "Яйои Кусама". 

Кусама е родена през 1929 г. в град Мацумото, префектура Нагано. Като дете често е наказвана за непослушание, включително и физически. По същото време започва да получава слухови и зрителни халюцинации. Именно тогава започва да рисува и да пренася халюцинациите си върху хартия, изобразявайки точки, които по-късно се превръщат в отличителен белег на творчеството ѝ.

Позната с яркочервената си перука и екстравагантните си облекла на точки, Кусама беше сред най-влиятелните, разпознаваеми и уважавани личности в света на изкуството. Нейното жизнерадостно и наситено творчество беше израз на дългогодишната ѝ битка с психично заболяване, припомня Би Би Си. Запазената й марка бяха повтарящите се мотиви с различни форми - напомнящи мрежи, спирали или вълнообразни линии, но най-вече емблематичните точки. Те танцуваха гордо върху платната ѝ или оживяваха като блестящи сфери и светлинни струи в нейните инсталации, разгръщайки целия си ярък, психоделичен блясък, отбелязва АП.

През 1977 г. Яйои Кусама доброволно постъпва в психиатрична клиника в Токио, където живее до последните си дни. Всеки ден художничката посещава ателието си, разположено наблизо, след което се връща в болницата.

През 1993 г. тя става първата японска художничка, представила страната на Венецианското биенале. Като един от най-уважаваните съвременни творци в Япония, Кусама правеше мащабни изложби по целия свят, включително в Музея за модерно изкуство (MoMA) и Музея на американското изкуство "Уитни" в Ню Йорк, както и в музея "Лудвиг" в германския град Кьолн. 

От 2017 г. в Токио работи музей, посветен на художничката.

Кралицата на точките ни изпраща поздрав в пандемията
Яйои Кусама не дава интервюта, но веднъж позволява на журналиста от "Гардиън" Тим Адамс да ѝ зададе три въпроса. Отговаря му лаконично, почти служебно: "Рисувам и пиша от сутрин до вечер всеки ден от дете.
СЕГА
28 Май 2021

 

Произведения на Кусама са излагани в най-големите галерии и се продават успешно на световните аукциони.
Произведения на Кусама са излагани в най-големите галерии и се продават успешно на световните аукциони.
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Ключови думи:

Яйои Кусама, in memoriam

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