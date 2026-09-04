Флоренция, Париж и Янгзъ превръщат графика Веселин Стайков в живописец

„От България към света“ – изложба, която представя познатия майстор на родната графика Веселин Стайков в качеството му на по-малко познатия на широката публика рисувач и живописец, се откри снощи в Художествена галерия – Русе. Флоренция, Венеция, Рим, Прага, Париж, Китай – зад тези места стои един български художник, който пътува, наблюдава и рисува. Веселин Стайков (1906–1970) тръгва от родната Пещера, изследва различни градове, култури и пейзажи, за да ги пренасе обратно в България – в своите рисунки, графики и живопис.

Изложбата „Веселин Стайков. От България към света“ е посветена на 120-годишнината от рождението на художника и бе представена от неговия внук Радослав Стайков.

Името на Веселин Стайков е неразривно свързано с развитието на българското графично изкуство. Смятан за един от неговите доайени, той остава значително по-малко познат като живописец – приживе живописните му произведения почти не присъстват в неговите изложби. Именно това прави сегашната среща с рисунките и живописта му особено интересна. Те не са странична линия в творчеството на художника. Рисунката и живописта заемат съществено място в творческия му процес и често предхождат създаването на графичните произведения, обясняват организаторите на изложбата.

Експозицията в Художествената галерия на Русе не просто разказва къде е пътувал художникът. Тя позволя на зрителя да проследи как едно място се превръща в произведение – от непосредственото впечатление и рисунката през цвета и атмосферата на живописта до концентрирания графичен образ.

През 1940 г. Стайков заминава за Италия. Учи живопис във Флоренция при проф. Феличе Карена в Accademia di Belle Arti, рисува във Венеция и пребивава в Рим, а през 1942 г. се връща, за да довърши прекъснатата си специализация. Следват Прага и Париж. А после – Китай. През 1958 г. Веселин Стайков пътува с параход по река Яндзъ от Чунцин до Ухан. В писмо от 25 февруари той описва преживяното като среща със свят, който сякаш надхвърля възможността да бъде запомнен. Пише за брегове, издигащи се на „шеметни височини“, за тъмните води на реката и за страха, че възторгът от видяното постепенно ще угасне в спомена. Но споменът не изчезва. Остава в Китайския цикъл – рисунки, гравюри на дърво, литографии и живопис. Остава в литографиите от Прага, в рисунките и живописта от Париж, в образите от Италия…

Има и още една история – тази на самите произведения. Те са от семейната колекция на Веселин Стайков, съхранявана през десетилетията първо от съпругата му Милка Стайкова, а след това от следващите поколения от фамилията. В тях художественото наследство на Стайков се среща с личната памет на неговите близки. Сега семейството ги споделя с публиката.

Затова „От България към света“ е повече от изложба, посветена на важна годишнина. Тя ни среща не само с доайена на българската графика, но и с художника зад графиката – човека, който гледа, рисува, търси цвета, преживява непознатото и постепенно го превръща в образ. От Пещера до Яндзъ. От впечатлението до произведението. От личния спомен до споделеното изкуство…

Изложбата може да бъде разгледана в Художествена галерия – Русе, до 11 октомври.